केन विलियमसन के संन्यास पर क्रिकेट जगत ने किया रिएक्ट, जय शाह ने कही बड़ी बात

विलियमसन न्यूजीलैंड के लिए सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. उन्होंने 378 मैचों में 19,346 रन बनाए, जिसमें 48 शतक और छह दोहरे शतक शामिल हैं.
Published On Jun 12, 2026, 08:50 PM IST
Last UpdatedJun 12, 2026, 08:50 PM IST
Jay Shah on Kane Williamson Retirement
न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है. इंग्लैंड- न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के बीच उन्होंने शुक्रवार को इसका ऐलान किया. उनके रिटायरमेंट पर क्रिकेट जगत ने रिएक्ट किया है. आईसीसी अध्यक्ष जय शाह, भारतीय दिग्गज विराट कोहली सहित कई क्रिकेटर्स ने उन्हें शुभकामनाएं दी है.
अपनी पीढ़ी के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले विलियमसन न्यूजीलैंड के लिए सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. उन्होंने 378 मैचों में 19,346 रन बनाए, जिसमें 48 शतक और छह दोहरे शतक शामिल हैं.
कोहली, जिनकी विलियमसन के साथ मॉडर्न क्रिकेट की सबसे सम्मानित प्रतिद्वंद्विता और दोस्ती रही है, ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल मैसेज पोस्ट किया और क्रिकेट के मैदान से परे उनके रिश्ते के बारे में बात की. कोहली ने X पर लिखा, सालों में एक प्रतिद्वंद्वी से दोस्त बनने तक का सफर, इतने सालों तक आपको बैटिंग करते और आपके खिलाफ खेलते हुए देखना खुशी की बात रही, लेकिन उससे भी ज्यादा, मैं हमारी दोस्ती और खेल व उससे परे हमारी सोच की कद्र करता हूं.
उन्होंने आगे कहा, जब भी हम बात करते हैं या मिलते हैं, तो वह पल मेरे लिए खास होता है, भाई, मैं हमेशा आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं, आपने अपना काम बखूबी किया है, अब आपको इसका आनंद लेना चाहिए और आराम करना चाहिए, बहुत बढ़िया दोस्त, ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई है.
ICC चेयरमैन जय शाह ने भी विलियमसन को उनके शानदार और लीडरशिप वाले करियर के लिए बधाई दी. शाह ने X पर एक पोस्ट में लिखा, केन विलियमसन को उनके शानदार इंटरनेशनल करियर के लिए बधाई, जो क्लास, विनम्रता और बेहतरीन लीडरशिप पर आधारित रहा. ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ और न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जीत में कप्तान के तौर पर आपकी उपलब्धियां क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएंगी. ICC चेयरमैन ने आगे कहा, आपके भविष्य के सभी कामों में आपको सफलता और खुशी मिले, यही कामना है.
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर ने भी अपने पुराने दोस्त और प्रतिद्वंद्वी को दिल से शुभकामनाएं दी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि इतने सालों तक तुम्हारे साथ और तुम्हारे खिलाफ खेलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही है, तुम्हारे रन, रिकॉर्ड और उपलब्धियां खुद ही सब कुछ बयां करती हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे खास बात वो इंसान है जो इन सबके पीछे है.
उन्होंने आगे कहा, तुम वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे अच्छे और सच्चे लोगों में से एक रहे हो, विनम्र, दूसरों का सम्मान करने वाले और हमेशा सही भावना के साथ खेलने वाले खिलाड़ी, चाहे हम टीममेट रहे हों या विरोधी, मुझे तुम्हारे साथ मैदान शेयर करना हमेशा अच्छा लगा क्योंकि तुम अपने आस-पास के हर खिलाड़ी से उनका बेस्ट निकलवाते थे. शानदार करियर के लिए बधाई, दोस्त, तुम्हें टीममेट, विरोधी और सबसे बढ़कर, दोस्त कहना मेरे लिए सम्मान की बात रही है, आगे के सफर के लिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत-बहुत शुभकामनाएं.
केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, इंग्लैंड- न्यूजीलैंड सीरीज के बीच लिया बड़ा फैसला
35 साल के विलियमसन न्यूजीलैंड क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट से विदा ले रहे हैं. 2021 में पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम की कप्तानी करने के अलावा, उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल तक ‘ब्लैक कैप्स’ (न्यूजीलैंड टीम) को पहुंचाया और अपनी शांत कप्तानी और खेल भावना के लिए खूब तारीफें बटोरीं.