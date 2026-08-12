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ICC Rankings: बाबर आजम की टॉप-10 में एंट्री, जानें भारतीय बल्लेबाजों की रैंकिंग

दो टेस्ट मैचों की चार पारियों में दो अर्धशतक की मदद से 193 रन बनाने वाले बाबर आजम पांच स्थान की छलांग लगाते हुए आईसीसी की टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में दसवें स्थान पर पहुंच गए हैं.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Aug 12, 2026, 05:10 PM IST

Published On Aug 12, 2026, 05:10 PM IST

Last UpdatedAug 12, 2026, 05:10 PM IST

Babar Azam

Babar Azam

आईसीसी की तरफ से बुधवार को जारी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉप-10 में धमाकेदार एंट्री की है. बाबर को वेस्टइंडीज दौरे पर उनकी शानदार बल्लेबाजी का इनाम मिला है. टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ी भी शामिल हैं.

वेस्टइंडीज दौरे पर दो टेस्ट मैचों की चार पारियों में दो अर्धशतक की मदद से 193 रन बनाने वाले बाबर पांच स्थान की छलांग लगाते हुए आईसीसी की टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में दसवें स्थान पर पहुंच गए हैं. शीर्ष 10 में बाबर एकमात्र पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं.

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टॉप-10 बैटर्स में दो भारतीय खिलाड़ी

टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के हैरी ब्रूक, तीसरे स्थान पर इंग्लैंड के जो रूट, चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, पांचवें स्थान पर साउथ अफ्रीका के टेंबा बावुमा, छठे स्थान पर श्रीलंका के कामिंडु मेंडिस, सातवें स्थान पर भारत के शुभमन गिल, आठवें स्थान पर न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र, और नौवें स्थान पर भारत के यशस्वी जायसवाल हैं. श्रीलंका के दिनेश चांदीमल एक स्थान नीचे खिसकते हुए टॉप-10 से बाहर हो गए हैं, वह 11वें वें स्थान पर हैं.

शीर्ष 10 गेंदबाजों में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा

टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है. शीर्ष 10 में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहले, न्यूजीलैंड के मैट हेनरी दूसरे, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क तीसरे, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस चौथे, दक्षिण अफ्रीका के मार्को जानसेन पांचवें, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बोलैंड छठे, और दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा सातवें स्थान पर हैं, रबाडा को एक स्थान का फायदा हुआ है. पाकिस्तान के नोमान अली एक स्थान के नुकसान के साथ सातवें स्थान पर हैं. ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड नौवें और ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन दसवें स्थान पर हैं. शीर्ष 10 गेंदबाजों में ऑस्ट्रेलिया के सर्वाधिक 5 गेंदबाज शामिल हैं.

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टॉप-10 ऑलराउंडर्स की लिस्ट में कौन- कौन शामिल ?

टेस्ट के शीर्ष दस ऑलराउंडरों में भारत के रवींद्र जडेजा पहले, दक्षिण अफ्रीका के मार्को जानसेन दूसरे, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क तीसरे, बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज चौथे, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस पांचवें, साउथ अफ्रीका के वियान मुल्डर छठे, भारत के वाशिंगटन सुंदर सातवें, इंग्लैंड के गस एटकिंसन आठवें, वेस्टइंडीज के जस्टिन ग्रिव्स नौवें और इंग्लैंड के जो रूट दसवें स्थान पर हैं. रूट को एक स्थान का फायदा हुआ है. भारत के अक्षर पटेल और साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा क्रमश: 11 वें और 12 वें नंबर पर हैं. दोनों को एक-एक स्थान का फायदा हुआ है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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