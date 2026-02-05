T20 World Cup 2026: किस देश में कहां देख सकेंगे टी-20 वर्ल्ड कप के मुकाबले ? जानें पूरी डिटेल्स

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाला यह टूर्नामेंट TV, डिजिटल, ऑडियो और नए प्लेटफॉर्म के ज़रिए दुनिया भर में उपलब्ध होगा.

T20 World Cup 2026

आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन सात फरवरी से होना है. 20 टीमों के बीच 55 मुकाबले खेले जाने है. आईसीसी ने मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रॉडकास्टर का खुलासा किया है. यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा.

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाला यह टूर्नामेंट TV, डिजिटल, ऑडियो और नए प्लेटफॉर्म के ज़रिए दुनिया भर में उपलब्ध होगा. भारत में JioStar इस टूर्नामेंट को फैंस तक Star Sports के ज़रिए लीनियर TV और JioHotstar डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहुंचाएगा.

सभी मैच JioStar के TV और डिजिटल कवरेज पर पांच भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़) में उपलब्ध होंगे, साथ ही JioHotstar पर बंगाली, भोजपुरी और हरियाणवी में अतिरिक्त क्षेत्रीय फीड भी उपलब्ध होंगे.

JioHotstar पर भारत के सभी मैचों का प्रसारण

JioHotstar पर टीम इंडिया के सभी मैचों, सेमी-फाइनल और फाइनल के लिए मराठी और भारतीय सांकेतिक भाषा में भी कवरेज दिया जाएगा. पिछले ICC इवेंट्स की सफलता को देखते हुए, JioHotstar पर मोबाइल-फर्स्ट दर्शकों के लिए अंग्रेजी और हिंदी में वर्टिकल लाइव फीड दिया जाएगा. इसके अलावा JioHotstar पर दर्शकों के पास 360 व्यू और मल्टी-कैम फीचर के ज़रिए मैचों का आनंद लेने का विकल्प भी होगा, जो हीरो, स्टंप, बैटरी, फील्ड व्यू और मल्टी-व्यू सहित खास POVs/वंटेज पॉइंट्स से लाइव मैच के साथ जुड़ने की सुविधा देता है.

श्रीलंका में Dialog TV आधिकारिक पार्टनर

JioStar ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान देश भर में कई मैचों की स्क्रीनिंग के लिए PVR – Inox के साथ पार्टनरशिप की है. Star Sports अपने डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के ज़रिए श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव में भी दर्शकों के लिए उपलब्ध होगा. सह-मेजबान श्रीलंका के लिए, Dialog TV आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर के रूप में काम करेगा, जो पूरे द्वीप में व्यापक कवरेज प्रदान करेगा. इसमें लीनियर TV, ThePapare.com वेबसाइट और Dialog Play मोबाइल ऐप पर लाइव टेलीकास्ट शामिल हैं.

इसके अलावा, Dialog TV अपने लीनियर और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म पर सभी मैचों के लिए सिंहली भाषा में फीड प्रदान करेगा. कवरेज को डायलॉग टीवी के फ्री-टू-एयर पार्टनर, टीवी सुप्रीम, और श्रीलंका टेलीकॉम के PEO टीवी प्लेटफॉर्म के ज़रिए और बढ़ाया जाएगा.

इंग्लैंड-आयरलैंड में स्काई स्पोर्ट्स पर दिखेंगे मैच

यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के फैंस स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट और स्काई स्पोर्ट्स मेन इवेंट पर एक्शन देख सकते हैं, साथ ही NOW के ज़रिए डिजिटल स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध होगी. स्काई स्पोर्ट्स सेमीफाइनल और फाइनल के लिए हिंदी कमेंट्री भी देगा.

इटली में स्काई इटालिया करेगा प्रसारण

इटली पहली बार ICC पुरुष T20 विश्व कप में हिस्सा ले रहा है, इसलिए स्काई इटालिया अपने प्लेटफॉर्म पर इटली के सभी मैचों के साथ-साथ सेमीफाइनल और फाइनल का भी लाइव प्रसारण करेगा.

साउथ अफ्रीका में सुपरस्पोर्ट पर दिखेगा मैच

प्रोटियाज़ (साउथ अफ्रीका) फैंस सब-सहारा अफ्रीका में सुपरस्पोर्ट की व्यापक टीवी और डिजिटल सेवाओं के ज़रिए सभी लाइव एक्शन देख सकते हैं.

प्राइम वीडियो पर ऑस्ट्रेलिया में दिखेंगे मैच

ऑस्ट्रेलिया में कवरेज प्राइम वीडियो पर होगा, जिसमें भारत के सभी मैचों, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए अतिरिक्त हिंदी कमेंट्री फीड उपलब्ध होगी.

SKY Sport पर न्यूजीलैंड में प्रसारण

न्यूजीलैंड के फैंस SKY Sport पर मैच देख सकते हैं, जो भारत के सभी मैचों, जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल भी शामिल हैं, के लिए हिंदी कमेंट्री भी देगा.

पाकिस्तान में PTV और Myco पर होगा प्रसारण, ARY Zapp और Tapmad पर लाइव स्ट्रीमिंग

पाकिस्तान में, कवरेज PTV और Myco द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसमें डिजिटल पार्टनर तमाशा, ARY Zapp और Tapmad का सहयोग होगा. इसके अलावा, ICC पाकिस्तान मैचों के लिए एक उर्दू कमेंट्री फीड बनाएगा, जिसका प्रसारण PTV Home पर किया जाएगा और डिजिटल पार्टनर की तरफ से स्ट्रीम किया जाएगा.

यूएसए और कनाडा में विलो टीवी पर फैंस देख सकेंगे मैच

विलो टीवी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ICC इवेंट्स का लाइव कवरेज देना जारी रखेगा. सभी 55 मैच अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में स्ट्रीम किए जाएंगे, जिसमें अमेरिका और कनाडा के दर्शकों के लिए सभी USA मैचों तक मुफ्त पहुंच होगी. ये मैच विलो के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी मुफ्त में उपलब्ध होंगे. अंग्रेजी और हिंदी में कमेंट्री विलो DTC और क्रिकबज DTC प्लेटफॉर्म के ज़रिए उपलब्ध होगी, जबकि अन्य विलो प्लेटफॉर्म पर केवल अंग्रेजी कमेंट्री होगी। लोकप्रिय सोशल मीडिया पर्सनैलिटी जोमबॉय के साथ साझेदारी में, विलो USA बनाम भारत और USA बनाम पाकिस्तान मैचों के लिए फैंस को एक वैकल्पिक कमेंट्री विकल्प देगा.

UAE और बड़े MENA क्षेत्र में, टूर्नामेंट का प्रसारण क्रिकलाइफ मैक्स पर किया जाएगा, जो StarzPlay के ज़रिए उपलब्ध है। इसके अलावा, पूरे मिडिल ईस्ट में फैंस VOX (UAE, KSA, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान), Reel (UAE), Roxy, Cinepolis, Star (UAE), Mukta (बहरीन), और Epix Cinema (बहरीन) के साथ पार्टनरशिप की वजह से StarzPlay की ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप की कवरेज बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं.

ESPN कैरेबियन आइलैंड्स में और Disney+ लैटिन अमेरिका में करेगा मैच का प्रसारण

ESPN कैरेबियन आइलैंड्स में सभी मैच लाइव ब्रॉडकास्ट करेगा, जबकि Disney+ ऐप पूरे लैटिन अमेरिका में इवेंट को स्ट्रीम करेगा. इसके अलावा, ब्राज़ील में ESPN के लीनियर टीवी प्लेटफॉर्म पर कुछ मैचों में पुर्तगाली कमेंट्री भी होगी.

टोटल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट (बांग्लादेश) इस इवेंट का प्रसारण प्रमुख लीनियर चैनलों T Sports और Nagorik TV के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म Rabbithole पर भी करेगा।

अन्य ब्रॉडकास्टर्स में PNG Digicel (पैसिफिक आइलैंड्स), Hub Sports 4 (सिंगापुर), और Lemar TV (अफगानिस्तान) शामिल हैं, जो पश्तो और दारी में कमेंट्री भी देंगे। नेपाल में, कांतिपुर टीवी टूर्नामेंट का प्रसारण करेगा, जिसमें कुछ मैच स्थानीय स्तर पर नेपाली में प्रोड्यूस किए जाएंगे. नेपाली कमेंट्री ICC.tv के ज़रिए कुछ क्षेत्रों में भी उपलब्ध होगी, जिससे नेपाली बोलने वाले दर्शकों तक इसकी पहुंच बढ़ेगी। नीदरलैंड्स में, NOS नीदरलैंड्स के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा, जिससे देश के क्रिकेट फैंस को सुविधा मिलेगी।

मलेशिया और हांगकांग के दर्शकों के लिए, Astro Cricket और PCCW के साथ अपनी पार्टनरशिप के ज़रिए CricBuzz चैनल पर मैच देखे जा सकते हैं।

इसके अलावा, टूर्नामेंट Sport 24 पर फ्लाइट में और समुद्र में भी उपलब्ध होगा, जिससे फैंस यात्रा के दौरान भी एक्शन से अपडेट रह सकेंगे।

बाकी सभी क्षेत्रों में ICC के अपने प्लेटफॉर्म ICC.tv के ज़रिए लाइव और मुफ्त स्ट्रीमिंग की जाएगी। लाइव मैच कवरेज के अलावा, ICC.tv कई भाषाओं में कमेंट्री देगा, जिसमें जापानी और बहासा शामिल हैं, और कुछ मैच ICC के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी लाइव उपलब्ध होंगे. लाइव वीडियो के अलावा, ICC मोबाइल ऐप दुनिया भर में अंग्रेजी में कमेंट्री की सुविधा भी देगा। UK और आयरलैंड में, BBC रेडियो कवरेज प्रसारित करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया में, श्रोता ABC और SEN पर सुन सकते हैं.

ऑल इंडिया रेडियो पर भारत में होगी कमेंट्री

भारतीय दर्शकों के लिए, ऑल इंडिया रेडियो लाइव ऑडियो कमेंट्री देगा और श्रीलंका में Derana FM सभी मैचों के लिए बॉल-बाय-बॉल लाइव कमेंट्री प्रदान करेगा.

