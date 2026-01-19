T20 World Cup 2026: बांग्लादेश खेलेगा या नहीं, ICC ने तय की डेडलाइन, पॉइंट-दर-पॉइंट समझिए

T20 World Cup 2026: बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, आईसीसी ने तय कर दी डेडलाइन, पॉइंट-दर-पॉइंट समझिए

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ विवाद सुलझाने के लिए आईसीसी ने 21 जनवरी की डेडलाइन तय कर दी है. टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और अब आईसीसी इस मामले को जल्द-से-जल्द सुलझाना चाहता है.

icc-bcb deadline 21 Jan

टी20 वर्ल्ड कप 2026 को शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. इसकी शुरुआत में अब तीन सप्ताह का वक्त भी नहीं बचा. लेकिन एक विवाद अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने एक विवाद है, जो अनसुलझा है. बांग्लादेश की टीम भारत नहीं आना चाहती. लेकिन अब इस विवाद का हल निकालने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने डेडलाइन तय कर दी है. शनिवार को आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से साथ ढाका में हुई बातचीत में 21 जनवरी की इस डेडलाइन के बारे में जानकारी भी दे दी है.

आईसीसी ने साफ कहा- ओरिजिनल शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं

ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट की कहती है कि शनिवार को हुई बातचीत में आईसीसी ने साफ कर दिया है कि अब इस मसले को जल्द-से-जल्द सुलझाना होगा. आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच एक सप्ताह में दो बार बाचतीत हो चुकी है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलना चाहता है लेकिन भारत के बाहर. श्रीलंका इस टूर्नामेंट में सह-मेजबान है, और तटस्थ मेजबान के तौर पर यह भी एक विकल्प है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड लगातार सुरक्षा को मुद्दा बना रहा है और इसी वजह से वह भारत से बाहर खेलना चाहता है. लेकिन आईसीसी इस बात को लेकर सख्त है कि ओरिजनल शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा.

लंबे वक्त से चल रहा है आईसीसी-बीसीबी विवाद

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच विवाद करीब तीन सप्ताह से चल रहा है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने चार जनवरी को आईसीसी को खत लिखकर अपनी शिकायत दर्ज करवायी थी. टी20 वर्ल़्ड कप कप का पहला मैच 7 फरवरी को खेला जाएगा. बांग्लादेश ने अपने चार में से तीन मैच कोलकाता में खेले जाएंगे. टीम का पहला मैच 7 फरवरी, 2026 को वेस्टइंडीज के खिलाफ होगा. बांग्लादेश का आखिरी मैच नेपाल के खिलाफ मुंबई में होना है.

सुरक्षा को लेकर क्या है सलाह

इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों को एक एडवाइजरी भेजी गई है. यह एडवाइजरी स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसी ने भेजी है. इसमें कहा गया है कि भारत में जोखिम मध्यम से उच्च स्तर का है लेकिन किसी खास टीम को कोई खतरा नहीं है. यानी आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सुरक्षा के बहाने को खारिज कर दिया है.

T20 World Cup 2026 में बांग्लादेश का शेड्यूल

मैच तारीख समय मैदान 1 बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज 7 फरवरी, 2026 3:00 PM ईडन गार्डंस, कोलकाता 2 बांग्लादेश बनाम इटली 9 फरवरी, 2026 11:00 PM ईडन गार्डंस, कोलकाता 3 बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड 14 फरवरी, 2026 3:00 PM ईडन गार्डंस, कोलकाता 4 बांग्लादेश बनाम नेपाल 17 फरवरी, 2026 7: 00 PM वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

ग्रुप बदलने को भी राजी नहीं है आईसीसी

शनिवार की बैठक में यह साफ हो गया कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की वह मांग भी ठुकरा दी है जिसमें उसने अपनी टीम को ग्रुप बी में शिफ्ट करने की मांग की थी. वह चाहता था कि उसे और आयरलैंड को आपस में बदल दिया जाए. आयरलैंड ग्रुप बी में है और उसके मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे. आईसीसी ने बीसीबी को साफ कर दिया है कि भारत में बांग्लादेश को सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है.

आईसीसी करेगा बीसीबी के फैसले का इंतजार, वरना रिप्लेसमेंट टीम का होगा ऐलान

आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की चर्चा पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि आईसीसी बीसीबी के आखिरी फैसला लेने का इंतजार करेगी. अगर बीसीबी अपनी टीम बांग्लादेश को भारत नहीं भेजने का फैसला करती है तब आईसीसी रिपेल्समेंट टीम का ऐलान कर सकती है. और मौजूदा रैंकिंग के हिसाब से यह टीम स्कॉटलैंड हो सकती है.

कहां से हुई विवाद की शुरुआत

यह विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी खिलाडी़ मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से हटा दिया. इस फैसले के पीछे का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया. इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी. इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पत्र लिखकर सुरक्षा का हवाला देते हुए अपने मैच भारत में खेलने से इनकार कर दिया. और इसके बाद से विवाद जारी है.