IND vs PAK: 'पीसीबी को इसके दूरगामी असर का अंदाजा होगा...', आईसीसी ने बायकॉट पर पाकिस्तान को चेताया
ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेताया है कि भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के उसे क्या खमियाजे भुगतने पड़ सकते हैं. आईसीसी ने पीसीबी से विचार करने को कहा है.
पाकिस्तान के भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने ग्रुप स्टेज के मैच का बहिष्कार करने के फैसले पर अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने प्रतिक्रिया दी है. आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी से कहा है कि ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जो सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करे.
आईसीसी ने पाकिस्तान से क्या कहा?
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को मुकाबला होना है. इस मैच से आईसीसी की सबसे ज्यादा कमाई होती है. भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले पर दुनियाभर की नजरें होती हैं. प्रसारणकर्ता से लेकर विज्ञापन दाता और स्पॉन्सर सभी के हित इससे जुड़े हैं. और तो और फैंस को भी इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार होता है. पाकिस्तानी सरकार ने सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी थी. लेकिन आईसीसी ने इसके करीब ढाई घंटे बाद पीसीबी को चेताया कि शायद उसके अपने देश में क्रिकेट पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव पर विचार करेगा. साथ ही वैश्विक क्रिकेट इकोसिस्टम के बारे में भी सोचेगा, जिसका वह स्वयं सदस्य और लाभार्थी है.
आईसीसी की ओर से आए बयान में कहा गया है कि उसे पीसीबी की ओर से अभी आधिकारिक रूप से इस फैसले की कोई जानकारी नहीं मिली है.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आधिकारिक जवाब का इंतजार
आईसीसी के बयान में कहा गया, ‘ICC को इस बात की जानकारी मिली है कि पाकिस्तान सरकार ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी राष्ट्रीय टीम को चुनिंदा मुकाबले खेलने को कहा है. हालांकि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की ओर से आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रही है लेकिन इस तरह चुनिंदा मुकाबले खेलना वैश्विक टूर्नामेंट के बुनियादी ढांचे के खिलाफ जाता है, जिसमें सभी टीमों से उम्मीद की जाती है कि वे इवेंट के शेड्यूल के हिसाब से एक-दूसरे से भिड़ेंगी.’
इस बयान में आगे कहा गया, ‘आईसीसी टूर्नामेंट खेलों की ईमानदारी, प्रतिस्पर्धा, स्थिरता और निष्पक्षता की बुनियाद पर खड़े हैं. और इस तरह चुनकर मुकाबले खेलना टूर्नामेंट की आत्मा और पवित्रता के विरुद्ध है.’
पाकिस्तान को नुकसानों के बारे में चेताया
इसमें आगे आईसीसी ने कहा, ‘हालांकि राष्ट्रीय नीति में सरकार की भूमिका को आईसीसी समझता है लेकिन यह फैसला वैश्विक खेल के हित में नहीं है. और न ही यह दुनियाभर में रहने वाले फैंस के हित में है. जिनमें करोड़ों की संख्या में पाकिस्तान में मौजूद हैं.’
इसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान को चेताया, ‘हम उम्मीद करते हैं कि पीसीबी उसके अपने देश के क्रिकेट में इस फैसले के गहरे और दीर्घकालिक प्रभावों को समझेगा क्योंकि इसका अगर वैश्विक क्रिकेट इकोसिस्टम पर पड़ेगा, जिसका वह स्वयं सदस्य और लाभार्थी है.’
इसके बाद आईसीसी ने कहा, ‘ICC की प्राथमिकता बनी रहेगी कि वह आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप को सफलता से आयोजित करवाए. और यही इसके सभी सदस्यों, जिनमें पीसीबी भी शामिल है का उत्तरदायित्त्व होना चाहिए. यह उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऐसा बीच का स्वीकार्य रास्ता निकालना चाहिए जो सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करे.’
मोहसिन नकवी ने उठाए थे सवाल
टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भागीदारी पर पहला सवाल खुद पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने उठाया था. जब बांग्लादेश को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किया गया तो नकवी ने इस तरह का बयान दिया गया था. बांग्लादेश ने सुरक्षा का बहाना बताते हुए अपने वर्ल्ड कप के मैच भारत में नहीं खेलने की बात कही थी. बांग्लादेश के समर्थन में सिर्फ एक ही देश नजर आया और वह पाकिस्तान था. वही बांग्लादेश के मैच शिफ्ट करने को लेकर खुलकर समर्थन कर रहा था. इसके साथ ही पाकिस्तान ने आईसीसी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा रहा था. उसने यह भी कहा था कि टूर्नामेंट में उसके भाग लेने पर कोई फैसला सरकार ही करेगी.
पाकिस्तान की टीम ग्रुप ए में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड्स और यूएसए के साथ है. वह अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगी. श्रीलंका इस टूर्नामेंट में भारत के साथ सह-मेजबान है. पाकिस्तान का पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ है. इसके बाद टीम 10 फरवरी को यूएसए के खिलाफ खेलेगी. और नामीबिया के खिलाफ पाकिस्तान का मैच 18 फरवरी को होगा. अगर पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ नहीं खेलती है तो उसे 2 अंक गंवाने होंगे. आईसीसी की प्लेइंग कंडीशन यह भी कहती है कि इससे पाकिस्तान की नेट रनरेट पर भी असर पड़ेगा लेकिन भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.