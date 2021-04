ICC T20I Rankings: आईसीसी (ICC) ने बुधवार (28 अप्रैल) को ताजा टी20 रैंकिंग जारी की है. इंग्लैंड के डेविड मलान (Dawid Malan) 892 रेटिंग के साथ शीर्ष पर कायम हैं, जबकि आरोन फिंच (Aaron Finch) को एक पायदान का फायदा मिला है. फिंच ने पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) को पछाड़कर दूसरा स्थान कब्जा लिया है. वहीं टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल (KL Rahul) टी20 बल्लेबाजों की नवीनतम रैंकिंग में क्रमश: 5वें और 7वें स्थान पर बरकरार हैं.

मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ने 5 स्थान की छलांग लगाई है, जिसके साथ वह 640 रेटिंग के साथ 10वें पायदान पर पहुंच चुके हैं. विकेटकीपर-बल्लेबाज रिजवान ने जिंबाब्वे के खिलाफ पहले और तीन टी20 मुकाबले में क्रमश: 82 और 91 रन की पारियां खेली जिसकी बदौलत वह पांच स्थान के फायदे के साथ 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन और भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों को पीछे छोड़ा. गेंदबाजों और आलराउंडरों की सूची में भारत का कोई खिलाड़ी शीर्ष 10 में शामिल नहीं है.

Pakistan star @iMRizwanPak storms into the top 🔟 of the @MRFWorldwide ICC Men’s T20I Player Rankings for batting 👏

Full list: https://t.co/EdMBsm6zwM pic.twitter.com/XPZukYrIVT

— ICC (@ICC) April 28, 2021