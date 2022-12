वीमेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए बटलर, राशिद और शाहीन आफरीदी रेस में, ICC को लोगों ने किया ट्रोल

आईसीसी ने मंगलवार को नवंबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए मेंस और वीमेंस क्रिकेटरों को नॉमिनेट किया है. मेंस में इंग्लैंड के जोस बटलर, आदिल रशीद और पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी को जबकि वीमेंस में गेबी लुईस, नत्थाकन चैंथम और अनुभवी सिदरा अमीन को नामांकित किया है. मगर आईसीसी ने ट्वीटर पर इसकी जानकारी दी तो वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट किये गए खिलाड़ियों की तस्वीर के साथ मेंस क्रिकेटर्स का नाम लिख दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने आईसीसी के जमकर मजे लिए. सोशल मीडिया पर मीम्स और मजेदार कमेंट्स आने शुरू हो गए. हालांकि आईसीसी को जब इस गलती को अहसास हुआ तो इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, मगर तब तक यह सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था.

यहां देखें सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन:

Shaheen looks good so vote goes to her ? pic.twitter.com/YXQhQsnZ1O — Lost (@Lost9921) December 6, 2022

Sorry ICC, I have proof of the existence of this tweet ? pic.twitter.com/bliyTcQslP — Kosha (@imkosha) December 6, 2022

मेन्स प्लेयर आफ द मंथ के लिए नामांकित खिलाड़ी:

जोस बटलर (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के बल्लेबाज और सफेद गेंद के कप्तान बटलर ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे उनकी टीम ने आईसीसी मेन्स टी20 विश्व कप हासिल किया था.

इंग्लैंड के कप्तान ने महीने की शुरूआत न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेयर आफ द मैच प्रदर्शन के साथ की, जिसमें उन्होंने 47 गेंदों में 73 रन बनाए और उनकी टीम ने ब्रिस्बेन में 20 रन से जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने भारत के खिलाफ उल्लेखनीय सेमीफाइनल प्रदर्शन में इस उपलब्धि को बेहतर किया, जहां एलेक्स हेल्स के साथ 49 गेंदों में 80 रन बनाकर 169 रन के लक्ष्य को पूरा किया. फाइनल में 26 के अपने महत्वपूर्ण स्कोर के साथ, बटलर ने मैदान पर नेतृत्व भी प्रदान किया, जिससे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ट्रॉफी जीती।

आदिल राशिद (इंग्लैंड)

आदिल राशिद ने सबसे छोटे प्रारूप में एक विश्व स्तरीय गेंदबाज के रूप में बार-बार खुद को साबित किया है और नवंबर में इंग्लैंड के खेमे में असाधारण प्रदर्शन करने वालों में से एक के रूप में अपनी साख को मजबूत किया है. महीने के दौरान खेले गए चार टी20 मैचों में सिर्फ चार विकेट लेने के बावजूद, उनकी 5.70 की विशेषज्ञ इकॉनमी दर उच्च दबाव वाले मैचों में विपक्षी स्कोर को सीमित करने के लिए महत्वपूर्ण थी।

उन्होंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में श्रीलंका के खिलाफ अंतिम ग्रुप मैच में 16 रन देकर एक विकेट के साथ प्लेयर आफ द मैच पुरस्कार जीता, उन्होंने फाइनल में शानदार गेंदबाजी की थी.

शाहीन शाह आफरीदी (पाकिस्तान)

टी20 विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करते हुए, आफरीदी एक बार फिर विरोधी बल्लेबाजों के लिए लगातार खतरा साबित हुए. उन्होंने 7.30 के शानदार औसत से दस विकेट लेते हुए, उनके स्टैंड-आउट आंकड़े एडिलेड में बांग्लादेश के खिलाफ जरूरी जीत के मुकाबले में आए, जहां 22 रन देकर चार विकेटों ने नॉकआउट चरण में अपनी टीम की मदद की. हालांकि चोट के कारण फाइनल के बीच में ही मैदान से बाहर चले गए थे, लेकिन फाइनल के दौरान इंग्लैंड पर दबाव बनाने के लिए वह महत्वपूर्ण थे