न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के अपने प्रदर्शन के लिए जितनी मशहूर है, उससे कहीं ज्यादा इस टीम के खिलाड़ियों के स्वभाव और मैदान पर उनके रवैए की तारीफ की जाती है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे विश्व कप फाइनल में मैच बराबरी पर होने के बावजूद न्यूजीलैंड टीम खिताब से चूक गई थी।

मैच के नतीजे को लेकर काफी विवाद और बहसबाजी हुई जिसे शायद फैंस भूल जाएंगे लेकिन मैच प्रेसेंटेशन के दौरान कप्तान केन विलियमसन का मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को याद रहेगा।

अब विलियमसन की इस विरासत को आगे बढ़ाने की बारी न्यूजीलैंड के युवा खिलाड़ियों की थी, जिन्होंने अंडर-19 विश्व कप के दौरान खेलभावना का बेहतरीन नमूना पेश किया।

बुधवार को न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज अंडर-19 टीमों के बीच खेले जा रहे विश्व कप मैच के दौरान विंडीज बल्लेबाज कर्क मैकेन्जी चोटिल हो गए। मैकेन्जी 99 पर बल्लेबाजी कर रहे थे और रन लेते समय उनके दाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। जिसके बाद उन्हें रिटायर हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा।

मैकेन्जी काफी तकलीफ में थे और मैदान से बाहर जाते समय लड़खड़ाकर चल रहे थे। ऐसे में कीवी खिलाड़ी उनकी मदद को आगे आए और उन्हें अपने कंधों पर उठाकर पवेलियन तक पहुंचाया। इस दौरान स्टेडियम में मौजूद फैंस और ड्रेसिंग रूम में मौजूद खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। क्रिकेट विश्व कप के आधिकारिक अकाउंट से इसका एस वीडिया भी पोस्ट किया गया, जिस पर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने कीवी खिलाड़ियों की तारीफ की।

