  • पाकिस्तान के क्रिकेट पर अस्तित्व का संकट, टी20 वर्ल्ड कप छोड़ा तो 'खैर' नहीं

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी धमकी दी है कि वह टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर विचार कर रहा है. अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - January 25, 2026 12:25 PM IST

Mohsin Naqvi
Mohsin Naqvi

नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मामला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बीच का था. लेकिन पाकिस्तान बिना किसी मतलब के इसमें कूद गया. और अब यह पंगा उसे भारी पड़ सकता है. पाकिस्तान ने आईसीसी के साथ विवाद में बांग्लादेश का साथ दिया है. इस बात से आईसीसी बहुत नाराज है. और इसे लेकर पाकिस्तान पर कड़ा ऐक्शन हो सकता है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टी20 विश्व कप के अपने मैच भारत में खेलने से इनकार कर दिया था. विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया था. आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को एंट्री दे दी है. इस बीच बांग्लादेश को पाकिस्तान का समर्थन मिलने के बाद यह विवाद और गहरा गया है. बताया जा रहा है कि अगर यह मामला सुलझता नहीं है तो पाकिस्तान अपने टूर्नामेंट में भाग लेने के फैसले की समीक्षा कर सकता है.

आईसीसी द्वारा आधिकारिक रूप से बांग्लादेश को विश्व कप से बाहर करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की भागीदारी पर अंतिम फैसला सरकार लेगी.

मोहसिन नकवी ने आईसीसी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है. एक देश को जब चाहे फैसले लेने की छूट है, जबकि दूसरे देशों के लिए नियम अलग हैं. बांग्लादेश एक बड़ा स्टेकहोल्डर है और उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए.

नकवी ने यह भी सवाल उठाया कि जब आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत के लिए वेन्यू बदलने जैसे फैसले लिए थे, तो बांग्लादेश के मामले में वही नीति क्यों नहीं अपनाई गई. पीसीबी सीधे आईसीसी के अधीन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सरकार के प्रति जवाबदेह है. प्रधानमंत्री अभी पाकिस्तान से बाहर हैं. उनके लौटने के बाद सरकार इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेगी और बोर्ड उन्हीं के निर्देशों का पालन करेगा.

नकवी के इस बयान को आईसीसी ने नकारात्मक रूप से लिया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, नकवी के बयान के बाद आईसीसी पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है, जिनमें एशिया कप से संभावित बैन भी शामिल है. अगर पाकिस्तान टी20 विश्व कप से हटने का फैसला करता है, तो आईसीसी सभी द्विपक्षीय सीरीज को सस्पेंड कर सकता है. पाकिस्तान सुपर लीग के लिए विदेशी खिलाड़ियों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने से मना कर सकता है, और एशिया कप से भी बाहर कर सकता है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है.