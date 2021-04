ICC Women’s ODI rankings: आईसीसी ने महिलाओं की ताजा वनडे रैंकिंग जारी कर दी है. भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को 2 पायदान का फायदा हुआ है, जबकि तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी और हरफनमौला दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में अपने स्थान पर बरकरार हैं. शिखा पांडे ने शीर्ष दस में वापसी की है.

मंधाना 710 अंक लेकर सातवें स्थान पर है जबकि कप्तान मिताली राज बल्लेबाजों की रैंकिंग में आठवें स्थान पर है. इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट शीर्ष पर है. गेंदबाजी में गोस्वामी 681 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है जबकि पूनम यादव आठवें और शिखा दसवें स्थान पर है. शिखा फरवरी 2019 में कैरियर की सर्वश्रेष्ठ पांचवीं रैंकिंग पर पहुंची थी.

Australia skipper Meg Lanning moves up one spot to No.3 in the @MRFWorldwide ICC Women’s T20I Player Rankings for batting ?

Full list: https://t.co/py2wQA3VZq pic.twitter.com/Ecsbmvup2l

— ICC (@ICC) April 6, 2021