ICC Women’s T20I Rankings: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने एक बार फिर T20I में बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप स्थान हासिल कर लिया है. 17 वर्षीय शेफाली ने ऑस्ट्रेलिया की बेन मूनी को पछाड़कर शीर्ष पायदान पर अपना कब्जा जमाया है.

शेफाली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लखनऊ में जारी टी20 सीरीज के पहले दो मुकाबलों में 23 और 47 रन की पारी खेली थी, जिसके बाद उन्हें रैंकिंग में फायदा मिला है. यह बल्लेबाज अब तक 21 मैचों में 2 अर्धशतक की मदद से 557 रन बना चुकी है.

Look who’s back on 🔝

India opener @TheShafaliVerma regains the No.1 spot in the @MRFWorldwide ICC Women’s T20I Rankings.

Full list: https://t.co/py2wQA3VZq

— ICC (@ICC) March 23, 2021