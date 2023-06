ICC World Cup 2023: इस दिन होगी भारत-पाकिस्तान के बीच टक्कर, यहां देखें टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल

ICC ने भारत में इस साल होने वाले ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से होगा और फाइनल मैच 19 नवंबर से खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को टक्कर होगी. ये महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद में ही खेला जाएगा.

टूर्नामेंट का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. भारत अपने अभियान का आगाज चेन्नई में 8 अक्टबूर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगी.

वर्ल्ड कप 46 दिनों तक चलेगा जिसमें 45 लीग मैच और तीन नॉकआउट मैच- अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में खेले जाएंगे. दो सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल सभी में रिजर्व डे होंगे. फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा और 20 नवंबर को रिजर्व डे रखा गया है. सभी तीन नॉक-आउट मैच डे-नाईट होंगे. ये मैच स्थानीय समयानुसार दोपहर 14:00 बजे शुरू होंगे.

