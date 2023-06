आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालीफायर मैच का होगा लाइव प्रसारण, जानिए भारत में कब और कहां देख सकेंगे ?

आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालीफायर मैच की आज से शुरूआत हो रही है. पहले दिन दो मुकाबले खेले जाएंगे. जिम्बाब्वे और नेपाल के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा, वहीं दूसरे मैच में वेस्टइंडीज और यूएसए की टक्कर होगी. इस मैच का प्रसारण टीवी पर किया जाएगा. आईसीसी ने क्वालिफायर मैच से पहले इसकी घोषणा की.

आईसीसी क्वालीफायर मैच के लिए ग्रुप ए में वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, नेपाल और यूएसए की टीम शामिल है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ओमान और यूएई की टीमें हैं. ग्रुप स्टेज पर कुल 20 मैच खेले जाने हैं. अपने ग्रुप में सभी टीमें एक दूसरे से एक- एक मैच खेलेंगी. दोनों ग्रुप की टॉप 3 टीमें सुपर 6 के लिए क्वालीफाई करेंगी. सुपर 6 की शुरुआत 29 जून से होगी. सुपर 6 में वे टीमें भिड़ेंगी जिनका ग्रुप स्तर पर सामने वाली टीम से सामना नहीं हुआ है. .यहां से दो टीमें फाइनल में पहुंचेगी, फाइनल में पहुंचने वाली 2 टीमें वर्ल्ड कप के मुख्य ड्रॉ के लिए क्वालीफाई करेंगी.

मेजबान भारत सहित इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका ने सीधे 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए पहले ही क्वालीफाई कर लिया है.

All 34 matches streamed or televised ?

