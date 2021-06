India vs New Zealand: Ravichandran Ashwin बने WTC में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज, देखें टॉप-5 की लिस

ICC World Test Championship 2021, India vs New Zealand: वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल में भले ही भारतीय टीम की स्थिति अच्‍छी नहीं हो लेकिन इसके बावजूद स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम करने में सफल रहे. अश्विन इस चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज (Most Wicket Taking Bowler in WTC) बन गए हैं. अश्विन ने आज मैच के छठे दिन ऑस्‍ट्रेलिया के पैट कमिंस (Pat Cummins) को पीछे छोड़ दिया.

अश्विन (Ravichandran Ashwin) के नाम आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक 71 विकेट हो गए हैं. पेट कमिंस (Pat Cummins) के नाम 70 विकेट हैं. प्रतिस्‍पर्धा में शामिल अन्‍य कोई भी खिलाड़ी फाइनल का हिस्‍सा नहीं हैं. ऐसे में अश्विन ने सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

इस लिस्‍ट में तीसरे स्‍थान पर इंग्‍लैंड के स्‍टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) हैं. उन्‍होंने कुल 69 विकेट निकाले. टिम साउदी (Tim Southee) 56 विकेट के साथ चौथे स्‍थान पर हैं. वो अब इस मैच में आगे गेंदबाजी नहीं करेंगे. ऑस्‍ट्रेलिया के नॉथन लियोन ने 56 विकेट अपने नाम किए हैं.

अश्विन ने (Ravichandran Ashwin) न्‍यूजीलैंड की दूसरी पारी के दौरान दोनों सलामी बल्‍लेबाज टॉम लेथम और डिवोन कोन्‍वे को आउट किया. हालांकि इसके बाद केन विलियमसन और रॉस टेलर ने कीवी टीम की मैच में जबर्दस्‍त वापसी कराई. पहली पारी के दौरान भी अश्विन ने दो विकेट अपने नाम किए थे. विराट कोहली ने भारतीय स्पिन की ताकत को समझते हुए खिताबी मुकाबले में अश्विन और रवींद्र जडेजा दोनों को मौका देने का निर्णय लिया था. हालांकि खराब मौसम को देखते हुए दो स्पिनर खिलाना विराट के लिए गलत निर्णय साबित हुआ.