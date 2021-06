ICC World Test Championship Final 2021, India vs New Zealand: 4 दिनों में महज 141.1 ओवर का खेल, अब महज 2 द

ICC World Test Championship Final 2021, India vs New Zealand, Day 4: भारत और न्यूजीलैंड के बीच द रोज बाउल (The Rose Bowl, Southampton ) में खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल मुकाबले का चौथा दिन बारिश की भेंट चढ़ गया. 21 जून को बिना एक भी गेंद डाले स्टंप्स की घोषणा कर दी गई. चौथे दिन का खेल बारिश के कारण शुरू नहीं हो सका और और पहले सत्र का खेल पूरी तरह धुल गया. इसके बाद बीच में बारिश कुछ देर के लिए रूकी लेकिन एक बार फिर बारिश आई. पांच घंटे के इंतजार के बाद अंतत: दिन के खेल को समाप्त करना पड़ा.

पहले दिन का खेल भी बारिश की भेंट चढ़ा था. लेकिन फाइनल मैच के लिए 23 जून को रिजर्व डे रखा गया था जिस कारण अभी भी दो दिन का मुकाबला खेला जाना है. भारत की पारी में कुल 92.1 ओवर फेंके गए थे, जबकि न्यूजीलैंड की इनिंग में 49 ओवर पूरे हो चुके हैं. इस तरह चार दिनों में अब तक महज 141.1 ओवर ही फेंके जा सके हैं.

Day four of the #WTC21 Final has been abandoned due to persistent rain ⛈️#INDvNZ pic.twitter.com/QvKvzQCphG — ICC (@ICC) June 21, 2021

तीसरे दिन रविवार को भी खराब रोशनी के कारण मुकाबला समय से पहले खत्म किया गया था. भारत की पहली पारी 217 रन पर सिमटी थी और स्टंप्स तक न्यूजीलैंड ने दो विकेट पर 101 रन बनाए थे. कीवी टीम भारत के स्कोर से अभी भी 116 रन पीछे चल रही है.

न्यूजीलैंड की ओर से डेवोन कॉनवे 54 रन और टॉम लाथम 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे, जबकि कीवी टीम के कप्तान केन विलियम्सन 12 रन और रॉस टेलर खाता खोले बिना क्रीज पर मौजूद हैं. भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन और इशांत शर्मा को अबतक एक-एक विकेट मिला है.