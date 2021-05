ICC World Test Championship Final 2021: न्यूजीलैंड को साउथम्प्टन अगले महीने भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल (World Test Championship Final) मुकाबला खेलना है और उसने ट्रेनिंग सीजन से ब्रेक के दौरान यहां चल रहे काउंटी मुकाबले का लुत्फ उठाया. न्यूजीलैंड को यहां भारत के खिलाफ मुकाबला खेलना है और उसे काउंटी मैच देखने से पिच की समझ मिली होगी.

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ट्विटर पर तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें खिलाड़ी उसी मैदान पर काउंटी मैच देख रहे हैं जहां विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है.

These guys love cricket. Players and support staff taking in final day action between @hantscricket and @leicsccc ? pic.twitter.com/6xgpnAJM5p

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) May 22, 2021