ICC WTC Final: इंग्लैंड में ही क्यों हो रहा है लगातार दूसरी बार WTC फाइनल? ये है असली वजह

क्रिकेट का सबसे बड़ा फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट और इसका सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC). वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के दूसरे संस्करण का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से इंग्लैंड की राजधानी लंदन के द ओवल मैदान पर खेला जाएगा.

भारत लगातार दूसरी बार इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा और उसके पास 10 साल के ICC ट्रॉफी के खिताब के सूखे को खत्म करने का बेहतरीन मौका है.वहीं, ऑस्ट्रेलिया भी इस खिताब को जीतने की पूरी कोशिश करेगी. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला संस्करण साल 2021 में इंग्लैंड के साउथैम्पटन स्थित रोज बाउल में खेला गया था जिसमें न्यूजीलैंड की टीम खिताब पर कब्जा करने में कामयाब रही थी.

अब सवाल उठता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लगातार दूसरी बार इंग्लैंड की धरती पर ही क्यों हो रहा है. यही नहीं, आप ये बात जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि अगले संस्करण का फाइनल भी 2025 में इंग्लैंड में खेला जाएगा. आइए जानते हैं लगातार तीन WTC फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड को मिलने के पीछे की असली वजह क्या है?

दरअसल, ICC ने पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि इंग्लैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले 3 फाइनल की मेजबानी करेगा.

Who will hold the mace at the end of the #WTC23 Final? ?

The captains had their say ➡️ https://t.co/lHLFzv4AF4 pic.twitter.com/Tum9LcXYJJ

— ICC (@ICC) June 6, 2023