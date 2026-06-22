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प्रेग्नेंसी के बाद कैसे होगी महिला क्रिकेटर्स की मैदान पर वापसी ? आईसीसी ने लाया नया नियम

आईसीसी की नई गाइडलाइंस का मकसद महिलाओं की सेहत से जुड़ी बातचीत को सामान्य बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि मां बनने और प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने को एक-दूसरे के विरोधी के तौर पर न देखा जाए.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 22, 2026, 06:15 PM IST

Published On Jun 22, 2026, 06:15 PM IST

Last UpdatedJun 22, 2026, 06:15 PM IST

ICC Rules for Womens cricketer

ICC Rules for Womens cricketer

आईसीसी ने महिला क्रिकेटर्स के लिए सोमवार को प्रेग्नेंसी के बाद खेल में वापसी को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं. यह गाइडलाइंस महिला क्रिकेटर्स, मेंबर बोर्ड और मेडिकल स्टाफ को एक व्यवस्थित ढांचा देती हैं, ताकि बच्चे के जन्म के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौटने वाली खिलाड़ियों की मदद की जा सके.

आईसीसी के बड़े ‘100 प्रतिशत क्रिकेट’ पहल के हिस्से के तौर पर इन गाइडलाइंस का मकसद महिलाओं की सेहत से जुड़ी बातचीत को सामान्य बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि मां बनने और प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने को एक-दूसरे के विरोधी के तौर पर न देखा जाए.

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इन गाइडलाइंस में छह चरणों वाला ‘6 आर’ तरीका शामिल है– रेडी (तैयार होना), रिव्यू (समीक्षा), रिस्टोर (बहाली), रीकंडीशन (फिर से कंडीशनिंग), रिटर्न (वापसी) और रिफाइन (बेहतर बनाना). इनमें रिकवरी, मेडिकल रिव्यू, धीरे-धीरे ट्रेनिंग, क्रिकेट-स्पेसिफिक कंडीशनिंग, प्रतियोगिता में वापसी और आगे की निगरानी शामिल है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब अधिकतर महिला क्रिकेटर्स अपने करियर के दौरान परिवार शुरू करने और फिर सफलतापूर्वक मैदान पर अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए लौटने का विकल्प चुन रही हैं.

डेडिकेटेड केस मैनेजर की होगी नियुक्ति

इन सुझावों में एक डेडिकेटेड केस मैनेजर (आमतौर पर डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट) की नियुक्ति शामिल है, जो खिलाड़ी की प्रेग्नेंसी और उसके बाद मैदान पर वापसी के दौरान मुख्य संपर्क व्यक्ति के तौर पर काम करेगा. केस मैनेजर सपोर्ट सर्विस का समन्वय करने, समय-समय पर समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि सभी फैसले पूरी तरह से मां और बच्चे की भलाई पर केंद्रित हों.

आईसीसी का डॉक्यूमेंट इस सफर के अहम पड़ावों पर खिलाड़ियों के मैनेजमेंट के लिए निरंतर मीटिंग की भी वकालत करता है. इनमें प्रेग्नेंसी की शुरुआती घोषणा, तीसरी तिमाही, बच्चे के जन्म के छह से आठ हफ्ते बाद, और खिलाड़ी के क्रिकेट माहौल में वापसी शुरू करने के बाद हर चार हफ्ते के अंतराल पर होने वाली मीटिंग्स शामिल हैं.

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मल्टी-डिसिप्लिनरी सपोर्ट टीम भी होगी

पूरी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए, गाइडलाइंस में एक मल्टी-डिसिप्लिनरी सपोर्ट टीम की बात कही गई है, जिसमें मेडिकल स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच, साइकोलॉजिस्ट, डाइटीशियन, कोच और फैमिली सपोर्ट नेटवर्क शामिल हों.

निजता और चिकित्सा संबंधी मामलों पर, ग्लोबल बॉडी ने कहा कि प्रेग्नेंसी की घोषणा करने का फैसला पूरी तरह से खिलाड़ी का होना चाहिए. सदस्य बोर्ड को प्रेग्नेंसी टेस्ट अनिवार्य नहीं करना चाहिए. हालांकि, आईसीसी गाइडलाइंस प्रेग्नेंसी के दौरान लगातार एक्सरसाइज करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन के फैसले प्रत्येक खिलाड़ी के लिए अलग-अलग होने चाहिए और चिकित्सा पेशेवरों की सलाह से लिए जाने चाहिए.

पहली तिमाही के बाद ब्रेक लेने की सलाह

हालांकि, डॉक्यूमेंट यह सलाह देता है कि खिलाड़ी पहली तिमाही के बाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेना बंद कर दें। हालांकि, इस बात पर जोर दिया गया है कि कोई निश्चित प्रेग्नेंसी का समय तय नहीं है जिस पर हिस्सा लेना बंद करना जरूरी हो. ऐसे फैसले खिलाड़ी, उनके इलाज करने वाले डॉक्टर और संबंधित क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल स्टाफ को मिलकर लेने होंगे.

INPUT- IANS

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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