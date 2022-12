आइसलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान की टीम पर गजब का तंज कसा है. इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की हालत बहुत पतली है. पहले ही तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले दो मैच जीत चुकी इंग्लैंड की टीम तीसरा और आखिरी मैच जीतने से भी सिर्फ 55 रन दूर है. इंग्लैंड के खेल के सामने पाकिस्तान बुरी तरह पस्त हो गया है.

पाकिस्तान के इस पतली हालत पर आइसलैंड क्रिकेट ने खूब ताना कसा है. आइसलैंड क्रिकेट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है- ‘@TheRealPCB को संदेश. हम पाकिस्तान का दौरा कर 3-0 से हारकर बहुत खुश होंगे. हम कट-छीलकर मुरब्बा बनने के लिए तैयार हैं. हम सिर्फ संतुलन बनाने के लिए यह कह रहे हैं. और तो और हम सिर्फ 0.7 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करेंगे न कि 7 रन प्रति ओवर से.’

Message to @TheRealPCB, we are happy to come and tour Pakistan and lose 3-0, getting chopped up and sugared like marmalade. Just letting you know in the interests of balance. And we will score at 0.7 not 7.0 an over.

