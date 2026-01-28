This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
जल्दी फैसला करो- आइसलैंड क्रिकेट ने लिए पाकिस्तान के मजे
क्या पाकिस्तान क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेगा या नहीं. इसे लेकर बवाल मचा हुआ है. और इसी बीच आइसलैंड क्रिकेट ने इस पर मजेदार ट्वीट किया है.
क्रिकेट आइसलैंड सोशल मीडिया पर अकसर ऐसे पोस्ट करती रहती है जिससे पढ़कर फैंस का खूब मनोरंजन होता है. इस बार उन्होंने पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम पर निशाना साधा है. पाकिस्तान क्रिकेट ने अभी तक टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने की पुष्टि नहीं की है और इसी को लेकर आइसलैंड क्रिकेरट ने मजे लिए हैं. सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर आइसलैंड क्रिकेट ने कहा है कि जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 से हटेगी तो उनकी टीम कोलंबो के लिए रवाना हो सकती है. लेकिन हवाई- यात्रा का खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है. उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि उनके सलामी बल्लेबाजी को वैसे भी नींद न आने की ‘बीमारी’ है.
बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर किए जाने से बाद से पाकिस्तान से भी इस टूर्नामेंट में न खेलने की बातें आती रहती हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से ऐसी बातें कही जा रही हैं कि इस टूर्नामेंट में उसके खेलने पर फैसला सरकार लेगी. इससे पहले जनवरी 2026 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैच श्रीलंका में करवाने की मांग की थी. आईसीसी ने हालांकि उस मांग को ठुकरा दिया था. बांग्लादेश ने इसके बाद भी अपने मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने को लेकर अड़ा रहा. लेकिन जब वह नहीं माना तो आईसीसी ने उसके स्थान पर स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया.
इसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के रुख का समर्थन किया है. पाकिस्तान खुलकर बांग्लादेश के साथ खड़ा दिखा है. यहां तक कि आईसीसी की बैठक में भी जब इस मुद्दे पर वोटिंग हुई तो बांग्लादेश और पाकिस्तान ही ऐसे देश थे जो एक साथ दिखे. बाकी 12 मुल्कों ने आईसीसी के समर्थन में वोटिंग की. और बांग्लादेश को या तो भारत में खेलने या फिर उसे टूर्नामेंट से बाहर करने की बात पर 12 देशों ने वोटिंग की. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी सरकार तब से यही कह रहे हैं कि बांग्लादेश का साथ देने के मकसद से वह भी वर्ल्ड कप से बाहर रह सकते हैं. पाकिस्तान की ओर ऐसी भी खबरें आ रही है कि टीम भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के मैच का बहिष्कार कर सकती है.
क्रिकेट आइसलैंड ने इसके साथ ही अपने देश से कोलंबो के एयर-टिकट की कीमतों का स्क्रीनशॉट लगाया है. इसमें 2 से सात फरवरी के बीच आइसलैंड से कोलंबो के टिकटों की कीमतें 3 लाख आइसलैंड क्रोना हैं जो भारतीय रुपयों में करीब 2 लाख 27 हजार रुपये बैठती है. आइसलैंड क्रिकेट के पूरे मेसेज में लिखा है, ‘हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में अपनी भागीदारी के बारे में जल्द कोई फैसला ले. जैसे ही 2 फरवरी को वह वर्ल्ड कप से हटेंगे हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं. लेकिन फ्लाइट शेड्यूल में लॉजिस्टिक परेशानी है जो हमें सात फरवरी तक कोलंबो पहुंचा रहा है. हमारा सलामी बल्लेबाज अनिद्रा का शिकार है.’