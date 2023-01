आइसलैंड क्रिकेट ने फिर उड़ाया पाकिस्तान का मजाक, सोशल मीडिया पर भी मजे ले रहे हैं लोग

आइसलैंड क्रिकेट टीम ने एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मजाक उड़ाया है. आइसलैंड क्रिकेट ने कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे मैच को लेकर एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर जमकर मजे ले रहे हैं.

बता दें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम के बीच कराची में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. मैच के पहले दिन लंच से पहले न्यूजीलैंड ने बिना किसी नुकसान के 119 रन बनाए. टॉम लैथम और डेवोन कोनवे के बीच शतकीय साझेदारी हुई. इसके बाद आइसलैंड क्रिकेट टीम ने ट्विटर पर लिखा, कराची रोड पर एक और शतकीय साझेदारी हुई. उन्हें

कुछ टोल शुरू करना चाहिए और रन पर टैक्स लगाना चाहिए.

Another completely untroubled century partnership on the Karachi road. They should introduce some tolls and tax the run. — Iceland Cricket (@icelandcricket) January 2, 2023

वहीं आइसलैंड क्रिकेट के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर मजे लिए हैं. आइसलैंड क्रिकेट के इस ट्वीट के बाद कई मीम्स भी सामने आ रहे हैं.

Pr bhai gobar to King h??? tough pithces pe runs marata h pic.twitter.com/SVC2UBRi40 — BARLIN (@GodRatFan18) January 2, 2023

I mean, introducing taxes will definitely benefit their economy.. Bhikaristan ? — DrkWiz (@Drkwiz09) January 2, 2023

No they want their batsmen to score many runs which can only be achieved on highway pitch but unfortunately they are losing toss and their bowling exposing very badly,150+ kmph ??? — Warrior (@HdhsgsNshsgs) January 2, 2023

यह पहला मौका नहीं है, जब आइसलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया है. इससे पहले इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज में हार के बाद भी आइसलैंड क्रिकेट ने ट्विटर पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया है. आइसलैंड क्रिकेट ने ट्वीट में लिखा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मैसेज, हमारी टीम पाकिस्तान आकर 3-0 से हारने को तैयार हैं, हमें बुरी तरह पीटा जाए… और बता दें कि हम 0.7 रन प्रति ओवर बनाएंगे, ना कि 7 रन प्रति ओवर.