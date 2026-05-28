IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • If I were the Selector of Indian Cricket team, I Would Have Picked Vaibhav Sooryavanshi Immediately, Says Virender Sehwag

'किसने सोचा था 15 साल का लड़का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ेगा', एलिमिनेटर में वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखकर फैन हो गए सहवाग

वैभव सूर्यवंशी ने एलिमिनेटर मैच में 12 छक्के लगाए. इसके साथ ही वह एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया. बाएं हाथ के इस ओपनर ने सिर्फ 29 गेंद पर 97 रन बनाए.

Edited By : Bharat Malhotra |May 28, 2026, 08:22 AM IST

Published On May 28, 2026, 08:22 AM IST

Last UpdatedMay 28, 2026, 08:22 AM IST

Vaibhav Sooryavanshi batting

वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देखकर दीवाने हो गए वीरेंद्र सहवाग (फोटो- आईएएनएस)

नई दिल्ली: वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार, 27 मई को न्यू चंडीगढ़ (मुल्लांपुर) में जिस अंदाज में बल्लेबाजी उसने सभी को अपना दीवाना बना लिया. राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के इस ओपनर ने 29 गेंद पर 97 रन की पारी खेली. वैभव की पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर क्वॉलिफायर-2 में जगह बना ली. उनकी इस पारी को देखकर वीरेंद्र सहवाग और सुरेश रैना जैसे पूर्व क्रिकेटर ने उनकी खूब तारीफ की. सहवाग ने कहा कि उन्होंने अपने करियर में ऐसी पारी नहीं देखी.

वैभव ने अपनी पारी में 12 छक्के और पांच चौके लगाए. इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल के एक सीजन में किसी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. गेल ने साल 2012 के आईपीएल में 59 छक्के लगाए थे. लेकिन वैभव ने अभी तक इस सीजन में 65 छक्के लगा दिए हैं. अभी वह दो मैच और खेल सकते हैं और जिस हिसाब से वह बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने नंबर्स को वह बहुत आगे ले जा सकते हैं. सूर्यवंशी की पारी पर सहवाग ने कहा कि वह अगर भारतीय टीम के चयनकर्ता होते तो वैभव को फौरन टीम इंडिया में ले लेते.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

‘मैं इसे फौरन टीम इंडिया में ले लेता’

आधिकारिक प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्टस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सहवाग और रैना के साथ पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज सबा करीम भी 15 साल के इस लड़के के फैन हो गए हैं. वीडियो में सहवाग कहते हैं, ‘मैंने अपने करियर में कई तेज़ पारियां देखी हैं. मैंने भी अपने करियर में वनडे में भारत के लिए सबसे तेज सेंचुरी लगाई है. लेकिन जो इस लड़के ने बैटिंग की है ना आज… कोई सोच नहीं सकता था कि क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड 15 साल का एक लड़का तोड़ देगा. मैं सिलेक्टर होता तो इसे अभी इंडियन टीम में डाल देता.’

सूर्यवंशी ने की सुरेश रैना के रिकॉर्ड की बराबरी

वैभव ने सिर्फ 16 गेंद पर अपनी हाफ-सेंचुरी पूरी की. यह आईपीएल के प्लेऑफ में सबसे तेज अर्धशतक का संयुक्त रिकॉर्ड है. सूर्यवंशी ने सुरेश रैना के कीर्तिमान की बराबरी की. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 2014 में पंजाब के खिलाफ 16 गेंद पर पचासा लगाया था. बाएं हाथ का यह पूर्व बल्लेबाज भी सूर्यवंशी की काबिलियत का कायल हो गया.

सुरेश रैना ने कहा, ‘आज तो वैभव सूर्यवंशी ने लकड़ी के टुकड़े से लोहे जैसा मारा है. क्रिस गेल का जो छक्कों का रिकॉर्ड है वह तोड़ा. चारों तरफ छक्कों की बरसात और क्या पावरप्ले रहा राजस्थान के लिए. वह दुर्भाग्य से आउट हो गए वरना आज आईपीएल के सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी बन सकता था.’

इस सीजन में सनराइजर्स और रॉयल्स के बीच थी तीसरी भिड़ंत

इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच तीन मुकाबले हुए. लीग स्टेज पर हुए दोनों मैचों में सनराइजर्स ने जीत हासिल की थी. दोनों के बीच जब पहला मुकाबला हुआ था तब सनराइजर्स के पेसर प्रफुल्ल हिंगे ने वैभव को पहली ही गेंद पर आउट कर दिया था. लेकिन अगले मैच में सूर्यवंशी ने अपना बदला लिया और हिंगे के पहले ही ओवर में लगातार चार छक्के लगाए थे. इस मैच में वैभव ने 37 गेंद पर 103 रन की पारी खेली थी. और तब भी करीम ने वैभव की तारीफ की थी.

सबा करीम ने कहा- वैभव ‘रिकॉर्डतोड़’ सूर्यवंशी

उस मैच के दौरान कही गई अपनी बात को दोहराते हुए करीम ने कहा, ‘पिछली बार जब इन्होंने सनराइजर्स के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी तो मैंने इन्हें नाम दिया था, वैभव ‘रिकॉर्डतोड़’ सूर्यवंशी. ‘ करीम ने कहा जिस तरह सूर्यवंशी खेल रहे हैं इसका किसी और तरीके से बता पाना आसान नहीं है. उन्होंने कहा, ‘इसका और किस तरह से वर्णन किया जाए वह मुश्किल है. जो कर रहा है उसे बस देखते जाइए. और खुद को खुशकिसम्त और आभारी समझिए कि आप उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देख रहे हैं.’

वैभव सूर्यवंशी ने मैच में जो 12 छक्के लगाए उसमें से चार छक्के तो उन्होंने पैट कमिंस की गेंदबाजी पर लगाए. कमिंस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शुमार हैं लेकिन 15 साल के इस बल्लेबाज ने उनकी गेंदबाजी पर चार छक्के लगाए.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

मिंस की बताया क्यों IPL से बाहर हुई SRH, वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में क्या कहा

मिंस की बताया क्यों IPL से बाहर हुई SRH, वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में क्या कहा
वैभव सूर्यवंशी के तूफान में उड़ी SRH, RR ने एलिमिनेटर में 47 रन से जीता मैच

वैभव सूर्यवंशी के तूफान में उड़ी SRH, RR ने एलिमिनेटर में 47 रन से जीता मैच

IPL प्लेऑफ में फिर फेल हुए अभिषेक, हार के साथ ही बाहर हुआ SRH

IPL प्लेऑफ में फिर फेल हुए अभिषेक, हार के साथ ही बाहर हुआ SRH
'किस बात की अकड़ है', वैभव के विकेट पर सेलिब्रेट करना हिंगे को पड़ा महंगा, भड़के फैंस

'किस बात की अकड़ है', वैभव के विकेट पर सेलिब्रेट करना हिंगे को पड़ा महंगा, भड़के फैंस

Latest News

pat-cummins-on-vaibhav

मिंस की बताया क्यों IPL से बाहर हुई SRH, वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में क्या कहा
vaibhav-sooryavanshi-rr-vs-srh-ipl

वैभव सूर्यवंशी के तूफान में उड़ी SRH, RR ने एलिमिनेटर में 47 रन से जीता मैच

abhishek-sharma-archer

IPL प्लेऑफ में फिर फेल हुए अभिषेक, हार के साथ ही बाहर हुआ SRH
praful-hinge-celebration

'किस बात की अकड़ है', वैभव के विकेट पर सेलिब्रेट करना हिंगे को पड़ा महंगा, भड़के फैंस
vaibhav-sooryavanshi-rr-vs-srh-2

"मेरा शॉट मिस हो गया...", रिकॉर्ड शतक से चूकने पर छलका वैभव सूर्यवंशी का दर्द

vaibhav-sooryavanshi-praful-hinge

महज 3 से चूके वैभव हिंगे के ओवर में लगाई बाउंड्री की बरसात, बाल-बाल बचा गेल का रिकॉर्ड

Editor's Pick

WATCH Abhishek Sharma Out on Duck in IPL 2026 Eliminator Against Rajasthan Royals His Record in Playoffs is Terrible

IPL प्लेऑफ में फिर फेल हुए अभिषेक, हार के साथ ही बाहर हुआ SRH
Fans Did Not Like Praful Hinge Celebration after dismissing Vaibhav Sooryavanshi in IPL 2026 Eliminator

'किस बात की अकड़ है', वैभव के विकेट पर सेलिब्रेट करना हिंगे को पड़ा महंगा, भड़के फैंस
Vaibhav Sooryavanshi Hammered Praful Hinge Over Before Getting Out and Missing Chris Gayle Massive IPL RECORD

महज 3 से चूके वैभव हिंगे के ओवर में लगाई बाउंड्री की बरसात, बाल-बाल बचा गेल का रिकॉर्ड
Virat Kohli creates history becomes first batter to score 600 or more runs in four consecutive IPL seasons

विराट कोहली ने रचा इतिहास, आईपीएल में खास रिकॉर्ड बनाने वाले पहले बल्लेबाज
IPL 2026 Eliminator Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals 5 Batters to Look out For

IPL 2026: SRH और RR में करो या मरो का मैच, 5 बल्लेबाजों पर रहेगी नजर
Virat Kohli Record in IPL Playoffs is not Good Gujarat Titans Will be Happy to see those numbers

IPL: तो प्लेऑफ के 'किंग' नहीं हैं विराट कोहली, नंबर्स देंगे गुजरात टाइटंस को राहत