वैभव सूर्यवंशी ने एलिमिनेटर मैच में 12 छक्के लगाए. इसके साथ ही वह एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया. बाएं हाथ के इस ओपनर ने सिर्फ 29 गेंद पर 97 रन बनाए.
Published On May 28, 2026, 08:22 AM IST
Last UpdatedMay 28, 2026, 08:22 AM IST
वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देखकर दीवाने हो गए वीरेंद्र सहवाग (फोटो- आईएएनएस)
नई दिल्ली: वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार, 27 मई को न्यू चंडीगढ़ (मुल्लांपुर) में जिस अंदाज में बल्लेबाजी उसने सभी को अपना दीवाना बना लिया. राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के इस ओपनर ने 29 गेंद पर 97 रन की पारी खेली. वैभव की पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर क्वॉलिफायर-2 में जगह बना ली. उनकी इस पारी को देखकर वीरेंद्र सहवाग और सुरेश रैना जैसे पूर्व क्रिकेटर ने उनकी खूब तारीफ की. सहवाग ने कहा कि उन्होंने अपने करियर में ऐसी पारी नहीं देखी.
वैभव ने अपनी पारी में 12 छक्के और पांच चौके लगाए. इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल के एक सीजन में किसी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. गेल ने साल 2012 के आईपीएल में 59 छक्के लगाए थे. लेकिन वैभव ने अभी तक इस सीजन में 65 छक्के लगा दिए हैं. अभी वह दो मैच और खेल सकते हैं और जिस हिसाब से वह बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने नंबर्स को वह बहुत आगे ले जा सकते हैं. सूर्यवंशी की पारी पर सहवाग ने कहा कि वह अगर भारतीय टीम के चयनकर्ता होते तो वैभव को फौरन टीम इंडिया में ले लेते.
आधिकारिक प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्टस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सहवाग और रैना के साथ पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज सबा करीम भी 15 साल के इस लड़के के फैन हो गए हैं. वीडियो में सहवाग कहते हैं, ‘मैंने अपने करियर में कई तेज़ पारियां देखी हैं. मैंने भी अपने करियर में वनडे में भारत के लिए सबसे तेज सेंचुरी लगाई है. लेकिन जो इस लड़के ने बैटिंग की है ना आज… कोई सोच नहीं सकता था कि क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड 15 साल का एक लड़का तोड़ देगा. मैं सिलेक्टर होता तो इसे अभी इंडियन टीम में डाल देता.’
वैभव ने सिर्फ 16 गेंद पर अपनी हाफ-सेंचुरी पूरी की. यह आईपीएल के प्लेऑफ में सबसे तेज अर्धशतक का संयुक्त रिकॉर्ड है. सूर्यवंशी ने सुरेश रैना के कीर्तिमान की बराबरी की. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 2014 में पंजाब के खिलाफ 16 गेंद पर पचासा लगाया था. बाएं हाथ का यह पूर्व बल्लेबाज भी सूर्यवंशी की काबिलियत का कायल हो गया.
सुरेश रैना ने कहा, ‘आज तो वैभव सूर्यवंशी ने लकड़ी के टुकड़े से लोहे जैसा मारा है. क्रिस गेल का जो छक्कों का रिकॉर्ड है वह तोड़ा. चारों तरफ छक्कों की बरसात और क्या पावरप्ले रहा राजस्थान के लिए. वह दुर्भाग्य से आउट हो गए वरना आज आईपीएल के सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी बन सकता था.’
इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच तीन मुकाबले हुए. लीग स्टेज पर हुए दोनों मैचों में सनराइजर्स ने जीत हासिल की थी. दोनों के बीच जब पहला मुकाबला हुआ था तब सनराइजर्स के पेसर प्रफुल्ल हिंगे ने वैभव को पहली ही गेंद पर आउट कर दिया था. लेकिन अगले मैच में सूर्यवंशी ने अपना बदला लिया और हिंगे के पहले ही ओवर में लगातार चार छक्के लगाए थे. इस मैच में वैभव ने 37 गेंद पर 103 रन की पारी खेली थी. और तब भी करीम ने वैभव की तारीफ की थी.
उस मैच के दौरान कही गई अपनी बात को दोहराते हुए करीम ने कहा, ‘पिछली बार जब इन्होंने सनराइजर्स के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी तो मैंने इन्हें नाम दिया था, वैभव ‘रिकॉर्डतोड़’ सूर्यवंशी. ‘ करीम ने कहा जिस तरह सूर्यवंशी खेल रहे हैं इसका किसी और तरीके से बता पाना आसान नहीं है. उन्होंने कहा, ‘इसका और किस तरह से वर्णन किया जाए वह मुश्किल है. जो कर रहा है उसे बस देखते जाइए. और खुद को खुशकिसम्त और आभारी समझिए कि आप उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देख रहे हैं.’
वैभव सूर्यवंशी ने मैच में जो 12 छक्के लगाए उसमें से चार छक्के तो उन्होंने पैट कमिंस की गेंदबाजी पर लगाए. कमिंस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शुमार हैं लेकिन 15 साल के इस बल्लेबाज ने उनकी गेंदबाजी पर चार छक्के लगाए.