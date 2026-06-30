'अभी कुछ तय नहीं, भविष्य पर करूंगा विचार', फीफा से नीदरलैंड का सफर हुआ खत्म

फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मैच में नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा. जिसके बाद नीदरलैंड के हेड कोच रोनाल्ड कोमैन कहा कि वह अभी भी मॉन्टेरी स्टेडियम में आए परिणाम से उबर रहे हैं.
Published On Jun 30, 2026, 04:14 PM IST
Last UpdatedJun 30, 2026, 04:14 PM IST
फीफा विश्व कप 2026 में मोरक्को के हाथों नीदरलैंड को हार का सामना करना पड़ा. जिसके साथ ही विश्व कप में नीदरलैंड का सफर खत्म हो गया. नीदरलैंड के कोच रोनाल्ड कोमैन ने मंगलवार को मोरक्को से पेनल्टी शूटआउट में टीम के हारने और फीफा विश्व कप से बाहर होने के बाद बतौर कोच अपने भविष्य पर संदेह जताया. उन्होंने कहा कि वह अभी भी मॉन्टेरी स्टेडियम में आए परिणाम से उबर रहे हैं.
शिन्हुआ के मुताबिक नीदरलैंड के हेड कोच रोनाल्ड कोमैन ने कहा कि मैंने हार नहीं मानी है. मैं अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा। मैच की निराशा अभी भी बहुत ताजा है. मैं सोचूंगा और शायद कल सुबह तक किसी नतीजे पर पहुंचूंगा. कोमैन ने कहा कि हमने जब मोरक्को को अपने ग्रुप में देखा, उसी पल से यह एक मुश्किल ड्रॉ था. लेकिन यही फुटबॉल है. हमने इस मैच में बहुत ऊर्जा लगाई . मोरक्को ने हमसे बेहतर मौके बनाए। हमने बढ़त बना ली. मुझे नहीं लगा कि उनके पास कोई असली हल है. उन्होंने किस्मत से एक गोल कर दिया. स्टॉपेज टाइम में यह और भी दर्दनाक होता है। हम पेनल्टी शूटआउट में भी बदकिस्मत थे.
कोमैन ने पांच लोगों के डिफेंस पर स्विच करने के अपने फैसले का बचाव किया और इस बात से इनकार किया कि उनकी रणनीति रक्षात्मक थी. उन्होंने कहा कि हमने स्वीडन और ट्यूनीशिया के मुकाबले बहुत कम गोल खाए. अगर बराबरी का गोल नहीं हुआ होता, तो लोग शायद इस फैसले की तारीफ करते. मुझे लगा कि यह बदलाव जरूरी था. पिछले मैचों में हमने अक्सर विपक्षी को बहुत ज्यादा मौके दिए. अगर आज रात ऐसा होता तो शायद हम अतिरिक्त समय तक भी नहीं पहुंच पाते. लोग बाहर से मैच देखते हैं. मैं हर दिन टीम के साथ रहता हूं. मुझे यह दोबारा करना पड़े, तो मैं कुछ भी नहीं बदलूंगा.
फीफा विश्व कप के इतिहास में नीदरलैंड तीन बार फाइनल (1974, 1978, 2010) में पहुंची है. लेकिन तीनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा है. विश्व कप 2026 से बाहर होने के बाद खिताब जीतने का नीदरलैंड का इंतजार कम से कम 4 साल तक और बढ़ गया है.