Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

'अभी कुछ तय नहीं, भविष्य पर करूंगा विचार', फीफा से नीदरलैंड का सफर हुआ खत्म

फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मैच में नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा. जिसके बाद नीदरलैंड के हेड कोच रोनाल्ड कोमैन कहा कि वह अभी भी मॉन्टेरी स्टेडियम में आए परिणाम से उबर रहे हैं.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jun 30, 2026, 04:14 PM IST

Published On Jun 30, 2026, 04:14 PM IST

Last UpdatedJun 30, 2026, 04:14 PM IST

फीफा विश्व कप 2026 में मोरक्को के हाथों नीदरलैंड को हार का सामना करना पड़ा. जिसके साथ ही विश्व कप में नीदरलैंड का सफर खत्म हो गया. नीदरलैंड के कोच रोनाल्ड कोमैन ने मंगलवार को मोरक्को से पेनल्टी शूटआउट में टीम के हारने और फीफा विश्व कप से बाहर होने के बाद बतौर कोच अपने भविष्य पर संदेह जताया. उन्होंने कहा कि वह अभी भी मॉन्टेरी स्टेडियम में आए परिणाम से उबर रहे हैं.

कोच रोनाल्ड कोमैन ने दिया बड़ा बयान

शिन्हुआ के मुताबिक नीदरलैंड के हेड कोच रोनाल्ड कोमैन ने कहा कि मैंने हार नहीं मानी है. मैं अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा। मैच की निराशा अभी भी बहुत ताजा है. मैं सोचूंगा और शायद कल सुबह तक किसी नतीजे पर पहुंचूंगा. कोमैन ने कहा कि हमने जब मोरक्को को अपने ग्रुप में देखा, उसी पल से यह एक मुश्किल ड्रॉ था. लेकिन यही फुटबॉल है. हमने इस मैच में बहुत ऊर्जा लगाई . मोरक्को ने हमसे बेहतर मौके बनाए। हमने बढ़त बना ली. मुझे नहीं लगा कि उनके पास कोई असली हल है. उन्होंने किस्मत से एक गोल कर दिया. स्टॉपेज टाइम में यह और भी दर्दनाक होता है। हम पेनल्टी शूटआउट में भी बदकिस्मत थे.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

कोमैन ने पांच लोगों के डिफेंस पर स्विच करने के अपने फैसले का बचाव किया और इस बात से इनकार किया कि उनकी रणनीति रक्षात्मक थी. उन्होंने कहा कि हमने स्वीडन और ट्यूनीशिया के मुकाबले बहुत कम गोल खाए. अगर बराबरी का गोल नहीं हुआ होता, तो लोग शायद इस फैसले की तारीफ करते. मुझे लगा कि यह बदलाव जरूरी था. पिछले मैचों में हमने अक्सर विपक्षी को बहुत ज्यादा मौके दिए. अगर आज रात ऐसा होता तो शायद हम अतिरिक्त समय तक भी नहीं पहुंच पाते. लोग बाहर से मैच देखते हैं. मैं हर दिन टीम के साथ रहता हूं. मुझे यह दोबारा करना पड़े, तो मैं कुछ भी नहीं बदलूंगा.

फीफा में 4 बार फाइनल तक पहुंच चुकी है नीदरलैंड

फीफा विश्व कप के इतिहास में नीदरलैंड तीन बार फाइनल (1974, 1978, 2010) में पहुंची है. लेकिन तीनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा है. विश्व कप 2026 से बाहर होने के बाद खिताब जीतने का नीदरलैंड का इंतजार कम से कम 4 साल तक और बढ़ गया है.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

Related News

मोरक्को ने पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड को हराकर अंतिम-16 में जगह बनाई

मोरक्को ने पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड को हराकर अंतिम-16 में जगह बनाई
जर्मनी बाहर, पैराग्वे ने पेनल्टी शूटआउट में जीत दर्ज कर अंतिम-16 में जगह बनाई

जर्मनी बाहर, पैराग्वे ने पेनल्टी शूटआउट में जीत दर्ज कर अंतिम-16 में जगह बनाई
FIFA World Cup: साउथ अफ्रीका का सफर खत्म, कनाडा ने पहली बार नॉकआउट स्टेज के लिए किया क्वालीफाई

FIFA World Cup: साउथ अफ्रीका का सफर खत्म, कनाडा ने पहली बार नॉकआउट स्टेज के लिए किया क्वालीफाई

वर्ल्ड कप से बाहर होते ही साउथ कोरियाई फुटबॉल में भूचाल! हेड कोच होंग म्युंगबो ने अचानक छोड़ा पद

वर्ल्ड कप से बाहर होते ही साउथ कोरियाई फुटबॉल में भूचाल! हेड कोच होंग म्युंगबो ने अचानक छोड़ा पद

Latest News

vaibhav-india-3

वैभव को मौका, संजू बाहर? पहले टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग 11, जाने पिच का मिजाज और आंकड़े
netherlands-vs-morocco-2

मोरक्को ने पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड को हराकर अंतिम-16 में जगह बनाई
sunil-gavaskar-rohit-sharma

इंग्लैंड सीरीज तो रोहित शर्मा के लिए अच्छा मौका, गावस्कर ने जताया हिटमैन पर भरोसा
moises-henriques

ऑस्ट्रेलिया का साथ छोड़ अब पुर्तगाल के लिए खेलेगा यह ऑलराउंडर
germany-uragway

जर्मनी बाहर, पैराग्वे ने पेनल्टी शूटआउट में जीत दर्ज कर अंतिम-16 में जगह बनाई
harmanpreet-kaur-81

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद हरमनप्रीत के लिए अच्छी खबर BCCI ने किया ऐलान...

Editor's Pick

5 Reasons Why India Lost Series in Ireland TOP Order and middle Order Failure

भारत की हार के 5 कारण, आखिर क्यों आयरलैंड में टीम इंडिया का क्यों हुआ बुरा हाल
Harmanpreet Kaur Not Happy after India getting out of t20 world cup 2026

Women T20 World Cup से बाहर होने के बाद भड़कीं हरमनप्रीत, जमकर सुनाया
IRE vs IND: Shreyas Iyer Blames Batter after White Wash in T20I series Against Ireland

IRE vs IND: सीरीज में सूपड़ा साफ होने के बाद किस पर भड़के अय्यर
वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री, तो आखिर कौन होगा बाहर?

वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री, तो आखिर कौन होगा बाहर?
WATCH Vaibhav Sooryavanshi Gets Emotional After Getting Team India Jersey Ahead of IRELAND T20I

वैभव के दरवाजे पहुंची टीम इंडिया की जर्सी, क्या था 15 साल के सुपरस्टार का पहला रिएक्शन
Nitish Kumar Reddy Ruled out of Ireland Tour May Miss England lag Also

नीतीश कुमार रेड्डी को लगी चोट, आयरलैंड दौरे से बाहर, इंग्लैंड में भी खेलना मुश्किल