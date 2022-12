मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ गई है. टीम के ओपनर बल्लेबाज इमाम उल हक को दाईं हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के बाद अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका एमआरआई स्कैन कराया गया है. चोट की वजह से इमाम उल हक दूसरी पारी में ओपनिंग करने नहीं उतर सके.

इमाम उल हक दूसरी पारी में बल्लेबाजी करेंगे या नहीं, या रिपोर्ट के आने के बाद ही कहा जा सकता है. इमाम उल हक की गैरमौजूदगी में मोहम्मद रिजवान के साथ अब्दुल्ला शफीक बल्लेबाजी करने उतरे हैं.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक इमाम उल हक को दाईं हैमस्ट्रिंग में खिंचाव की शिकायत के बाद एमआरई के लिए अस्पताल ले जाया गया है.

Update: “Imam-ul-Haq has been taken to the hospital for MRI scans after he felt unease in his right hamstring” PCB

