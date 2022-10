नई दिल्ली : खुशदिल शाह को आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लोगों के एक वर्ग का वीडियो वायरल होने के बाद इमाम उल हक ने पाकिस्तानी प्रशंसकों से खिलाड़ियों के खिलाफ शेखी बघारने से बचने का आग्रह किया है।

पाकिस्तान ने रविवार को अंतिम टी20 मुकाबले में इंग्लैंड से हार से सामना किया और साथ ही वे 4-3 के अंतर से श्रृंखला को हार गए।

इंग्लैंड ने 20 ओवर की पारी में कुल 209 रन बनाए, जिसमें डेविड मलान ने 78 रन ठोके, इसके चलते वह इस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गए। बेन डकेट और हैरी ब्रुक ने भी पारी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

पाकिस्तान वास्तव में शुरूआती ओवरों में काफी लड़खड़ाते दिखी, क्योंकि उन्होंने कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का विकेट काफी जल्दी खो दिया था।जबकि शान मसूद ने अर्धशतक बनाया, टीम के बाकी बल्लेबाज प्रभावित करने में विफल रहे, क्योंकि मेजबान टीम की पारी 20 ओवर में 142 रन पर समाप्त हुई।

यह प्रशंसकों को थोड़ा भी पसंद नहीं आया और उन्होंने एक वीडियो में अपना सारा गुस्सा खुशदिल पर उतारने लगे, जो वायरल हो गया। पाकिस्तानी बल्लेबाज, जिसका उस दिन दूसरा सर्वोच्च स्कोर था।

इसने इमाम का ध्यान खींचा, जिन्होंने इस घटना पर प्रशंसकों को संबोधित करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज ने प्रशंसकों से खिलाड़ियों के खिलाफ इस तरह के बयानबाजी से बचने का अनुरोध किया क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इमाम ने समर्थकों से परिणामों की परवाह किए बिना टीम का समर्थन करने के लिए कहा और यह कहकर समाधान निकाला कि वे प्रशंसकों और देश के लिए खेलते हैं।

इमाम ने इस पर ध्यान न देने के लिए गुजारिश करते हुए कहा, “मैं अपने प्रशंसकों से किसी भी खिलाड़ी पर इस तरह के बयानबाजी से बचने का अनुरोध करना चाहता हूं। क्योंकि यह खिलाड़ी के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और परिणाम की परवाह किए बिना आप हमेशा की तरह उनका समर्थन करने का प्रयास करते हैं। हम आपके लिए खेलते हैं, हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं।”

पूरा ट्वीट आप नीचे देख सकते हैं:

I would like to request our fans to avoid such rants at any player as it can badly impact the player’s health and try to support them like you always do, regardless of the results. We play for YOU, we play for PAKISTAN ?? Stay blessed ✨

pic.twitter.com/GKZgR9o9Z9

— Imam Ul Haq (@ImamUlHaq12) October 2, 2022