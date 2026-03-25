IPL: 'पसंद हो या नहीं, यह कहीं नहीं जाने वाला', इम्पैक्ट प्लेयर पर सौरभ गांगुली की दो टूक

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का मानना है कि आईपीएल से इम्पैक्ट प्लेयर नियम हटने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि हालांकि इस नियम से कई लोग खुश नहीं हैं लेकिन यह अभी रहने वाला है.

sourav Ganguly on impact player

इंडियन प्रीमियर लीग के इस नियम से ऑलराउंडर्स खास तौर पर खुश नहीं हैं. वे अकसर इसके खिलाफ अपनी राय रखते हैं. लेकिन इम्पैक्ट नियम को लेकर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली की राय अलग है. उनका कहना है कि आईपीएल का यह विवादित नियम अभी यहीं रहने वाला है.

मंगलवार को गांगुली ने एक कार्यक्रम में यह बात कही. इससे एक दिन पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने भी कहा था कि वह इस नियम को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करतके हैं क्योंकि यह उन जैसे ऑलराउंडर्स की भूमिका को प्रभावित करता है. गांगुली ने हालांकि माना कि कई लोगों के इस नियम के बारे में ऐसी बातें करने के बाद भी यह अभी रहने वाला है.

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गांगुली ने कहा, ‘मेरी राय में इम्पैक्ट प्लेयर नियम यहीं रहने वाला है. और जब मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष था तब यह नियम आ चुका था. तो यह यहां रहने वाला है. कुछ लोग इसे पसंद करेंगे और कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे.’

क्या होता है इम्पैक्ट प्लेयर नियम

इम्पैक्ट प्लेयर नियम के तहत टीमों को यह इजाजत मिलती है कि वे अपनी घोषित प्लेइंग इलेवन के अलावा पहले से बताए गए पांच सब्सिट्यूट को कभी भी मैच में उतार सकते हैं. हालांकि जिस खिलाड़ी को बाहर कर इम्पैक्ट प्लेयर चुना गया है, वह खिलाड़ी मैच में आगे भाग नहीं ले सकता.

टेस्ट क्रिकेट की तारीफ

टी20 क्रिकेट की इतनी धूम के बाद भी गांगुली ने टेस्ट क्रिकेट को ‘खेल का सबसे मजबूत फॉर्मेट’ करार दिया. उन्होंने कहा कि यह सबसे छोटा फॉर्मेट सबसे कम चुनौतीपूर्ण है.

गांगुली ने माना कि टेस्ट क्रिकेट लंबे वक्त तक बचा रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आदि देशों में टेस्ट क्रिकेट को काफी महत्ता दी जाती है.

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गांगुली ने कहा, ‘मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट असली फॉर्मेट है, क्योंकि एक खिलाड़ी को दिन में 20-25 ओवर फेंकने होते हैं. टी20 मैच में दिन में चार ओवर फेंकना बहुत आसान है. क्वॉलिटी के मामले में यह सबसे कम चुनौतीपूर्ण है. लेकिन टी20 क्रिकेट असल में वह फॉर्मेट है जो लोगों को लेकर आता है. यह तीन घंटे की एक शाम है जिसमें भरपूर छक्के और चौके लगते हैं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘लेकिन भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट हमेशा खास रहेगा और जब आप युवा खिलाड़ियों को देखते हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो इससे साबित होता है कि यह खेल का सबसे मजबूत फॉर्मेट है.’

आईपीएल की तरक्की पर क्या बोले गांगुली

मंगलवार का दिन आईपीएल के लिए भी बहुत खास रहा. और इसी पर लौटते हुए गांगुली ने राजस्थान रॉयल्स के 1.63 बिलियन डॉलर में बिकने पर अपनी राय दी. अमेरिका में रहने वाला कल सोमानी ने इस टीम के लिए 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम देकर खरीदा.

इतनी बड़ी डील के बाद गांगुली ने कहा, ‘आईपीएल ऊपर ही जाएगा. यह कमाल की बात है और यह इस बात का सबूत है कि एक खेल के तौर पर क्रिकेट किस तरह अमेरिका और दुनिया के उस हिस्से में जा रहा है. यह हैरान करने वाले नंबर्स हैं. लेकिन भारतीय क्रिकेट में अभी कुछ बाकी है और मैं इसका इंतजार कर रहा हूं.’

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