U19 World Cup 2022 Win: भारत की जीत पर राजनीति चमकाने लगे सौरव गांगुली ! फैन्‍स को आया गुस्‍सा, कर दिया ट्

भारतीय टीम (Team India) के पूर्व कप्‍तान और मौजूदा वक्‍त में बीसीसीआई अध्‍यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) रविवार तड़के अंडर-19 विश्‍व कप 2022 (ICC U19 World Cup 2022) विजेता टीम का हौंसला बढ़ाने के चक्‍कर में खुद ही ट्रोल हो गए. दरअसल, दादा ने यश ढल (Yash Dhull) की कप्‍तानी वाली टीम को बधाई देने के लिए एक ट्वीट लिखा. इस ट्वीट में दादा ने जूनियर टीम को बधाई देने के स्‍थान पर राजनीति चमकाते हुए नजर आए. उन्‍होंने टीम के सदस्‍यों के स्‍थान पर जय शाह, राजीव शुक्‍ला और अनुराग ठाकुर को ट्विटर पर टैग कर दिया. अब सवाल यह उठता है कि इस जीत में जय शाह, शुक्‍ला और ठाकुर की क्‍या भूमिका है. यही वजह है कि फैन्‍स को यह बात नागवार गुजरी और उन्‍होंने गांगुली को ट्रोल करना शुरू कर दिया. कुछ लोगों ने तो यहां तक लिखा की दादा अब वो दादा नहीं रहे जो अपनी कप्‍तानी के दिनों के दौरान हुआ करते थे. वो टीम और कोचिंग स्‍टाफ को शाबाशी देने के स्‍थान पर जीत का श्रेय लेने में लगे हुए हैं.

Absolutely breathtaking and tremendous performance under pressure by every member of the team @JayShah @ThakurArunS @ShuklaRajiv — Sourav Ganguly (@SGanguly99) February 5, 2022

You can thank the coach or the players also! I mean what did Jay Shah and Arun Thakur contribute in this win 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️ — Amartya Sarkar (@amartyasarkar86) February 6, 2022

Current bcci officials trying to take all the credit for Win. All of them messed up international men’s team. Time for all to resign. King Kohli! — Andy (@anandk87) February 5, 2022

No he isn’t the same ! He has changed! Seems chair has made him like this!!! Sometimes I feel let’s get Greg Chappell back and make him throw this Ganguly out to get the other fearless Ganguly back — Amartya Sarkar (@amartyasarkar86) February 6, 2022

Shah made a brilliant counterattacking 100, Thakur a 5fer and Shukla ji took a blinder to change the course of the game. All round team effort there! Well done — Parag G (@ParagG8) February 6, 2022

U-19 टीम के प्रत्‍येक सदस्‍य को 40 लाख का इनाम

वेस्टइंडीज में इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड पांचवीं बार अंडर 19 विश्व कप जीतने वाले भारतीय टीम के हर सदस्य के लिये बीसीसीआई ने 40 लाख रूपये और सहयोगी स्टाफ के लिये 25 लाख रूपये पुरस्कार की घोषणा की है. बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हर सदस्य के लिये बीसीसीआई ने 40 लाख रुपये और सहयोगी स्टाफ के लिए 25 लाख रुपये पुरस्कार की घोषणा की है. सौरव गांगुली ने ट्वीट किया, “अंडर 19 टीम और सहयोगी स्टाफ और चयनकर्ताओं को इतने शानदार तरीके से विश्व कप जीतने के लिए बधाई… हमारे द्वारा 40 लाख के नकद पुरस्कार की घोषणा प्रशंसा का एक छोटा सा प्रतीक है, लेकिन उनके प्रयास इससे परे है… शानदार खेल.”

बोर्ड सचिव जय शाह ने फाइनल में भारत की चार विकेट से जीत के तुरंत बाद ट्वीट किया ,‘‘अंडर 19 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करके खिताब जीतने वाले अंडर 19 टीम के सदस्यों को बीसीसीआई 40 . 40 लाख रूपये नकद पुरस्कार और सहयोगी स्टाफ को 25 . 25 लाख रूपये देगा । आपने हमें गौरवान्वित किया है ।’’