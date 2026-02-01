IND U19 VS PAK U19: हेड टू हेड में कौन आगे, भारत-पाकिस्तान मुकाबले का कब और कहां होगा प्रसारण ?

टीम इंडिया जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बना लेगी, वहीं पाकिस्तान की टीम की जीत के साथ- साथ नेट रन रेट भी बेहतर करना होगा.

IND U19 VS PAK U19

IND U19 VS PAK U19: पांच बार का चैंपियन भारत आज जब आईसीसी पुरुष अंडर-19 विश्व कप के सुपर सिक्स मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी तो टीम एशिया कप फाइनल में मिली शर्मनाक हार का बदला लेने की कोशिश करेगी. भारत पिछले साल 21 दिसंबर को दुबई में हुए अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान से 191 रन से हार गया.

भारतीय टीम जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बना लेगी, वहीं पाकिस्तान की टीम की जीत के साथ- साथ नेट रन रेट भी बेहतर करना होगा.

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू (चार मैच में 183 रन) और वैभव सूर्यवंशी (चार मैच में 166 रन) लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.विहान मल्होत्रा ​​(चार मैच में 151 रन) से भी भारत को उम्मीदें हैं. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पिछले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 109 रन बनाए थे और वह अपनी अच्छी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे. गेंदबाजी में दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हेनिल पटेल (चार मैच में 10 विकेट) और जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मैच में तीन विकेट चटकाने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज उद्धव मोहन ने भारत के लिए प्रभावी प्रदर्शन किया है.

समीर मिन्हास- अली रजा से भारत को रहना होगा सावधान

वहीं पाकिस्तान की बात करें तो अंडर-19 एशिया कप फाइनल में शानदार 172 रन बनाने वाले सलामी बललेबाज समीर मिन्हास इस टूर्नामेंट में भी शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 74 रन बनाए और सुपर सिक्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के दौरान 76 रन की पारी खेली, मिन्हास फिर से भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं.

गेंदबाजी विभाग में दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अली रजा चार मैच में 12 विकेट ले चुके हैं और उन्हें भारतीय बल्लेबाजों से उनसे निपटने के लिए योजना बनानी होगी. दाएं हाथ के एक और तेज गेंदबाज अब्दुल सुभान ने भी चार मैच में 10 विकेट चटकाए हैं.

अंडर-19 विश्व कप में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन

अंडर-19 विश्व कप में अब तक भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है. टीम ने अमेरिका पर छह विकेट की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की और फिर ग्रुप चरण में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को हराया. भारत ने अपने पहले सुपर सिक्स मैच में 27 जनवरी को मेजबान जिम्बाब्वे को 204 रन से हराकर जीत का सिलसिला जारी रखा.

दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला ग्रुप मैच गंवा दिया था लेकिन स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ अगले दो मैच जीत लिए. पाकिस्तान ने 27 जनवरी को अपने सुपर सिक्स मैच में न्यूजीलैंड पर आठ विकेट से बड़ी जीत हासिल की और भारत के खिलाफ मैच से पहले आत्मविश्वास हासिल किया.

U19 World Cup: भारत से जीतकर भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा पाकिस्तान, जानें क्या है समीकरण ?

हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

अंडर-19 विश्व कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान 10 बार आमने-सामने हुए हैं. इन 10 मैचों में से भारत और पाकिस्तान दोनों ने 5-5 मैच जीते हैं. भारत का हालिया रिकॉर्ड काफी अच्छा है, भारत ने पिछले छह मुकाबलों में से पांच में जीत हासिल की है.

कब और कहां होगा प्रसारण ?

भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के टीवी चैनलों पर किया जाएगा. वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार एप पर होगी. भारतीय समयानुसार दोपहर एक बजे से मैच खेला जाएगा. टॉस दोपहर 12.30 बजे होगा.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड:

भारत: आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश पंगालिया, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान, उद्धव मोहन और किशन सिंह.

पाकिस्तान: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान, अली हसन बलूच, हमजा जहूर, हुजैफा अहसान, मोहम्मद शायन, समीर मिन्हास, अहमद हुसैन, अब्दुल सुभान, अली रजा, दानियाल अली खान, मोहम्मद सैयाम, मोमिन कमर, नकाब शफीक, उमर जैब