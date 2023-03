IND v AUS: इंदौर की पिच को लेकर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर आई मजेदार मीम्स की बाढ़

रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाज रनों के लिए तरसते नजर आए। एक भी भारतीय बल्लेबाज 30 रनों का आंकड़ा नहीं छू सका।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में आज यानी 1 मार्च से तीसरे टेस्ट मैच का आगाज हुआ जिसमें पहले ही दिन 14 विकेट गिर गए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के आगे सिर्फ 34 ओवर ही टिक सकी और 109 रनों के स्कोर पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलियाई फिरकी गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैथ्यू कुनमन ने 9 ओवर में 5 विकेट लेने का बड़ा कारनामा किया जबकि नाथन लियोन ने 3 विकेट झटके। टॉड मर्फी को एक सफलता मिली।

इंदौर की पिच पर पहले ही सेशन से काफी ज्यादा टर्न देखने को मिला। यही वजह रही कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाज रनों के लिए तरसते नजर आए। एक भी भारतीय बल्लेबाज 30 रनों का आंकड़ा नहीं छू सका। विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे जिन्होंने 22 रन बनाए।

I truly do not believe a first day pitch should turn this much ever. Anywhere. #INDvAUS pic.twitter.com/d7HJE2q7pQ

ऑस्ट्रेलियाई फिरकी ने भारतीय बल्लेबाजों को इस कदर परेशान किया कि टीम के 7 बल्लेबाज पहले ही सेशन में 84 रन पर पवेलियन लौट गए। लंच के तुरंत बाद पूरी टीम 33.2 ओवरों में 109 रनों पर सिमट गई। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का अपनी सरजमीं पर चौथा सबसे न्यूनतम स्कोर है। यही वजह है कि लोग पिच पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा कि BCCI को चौथे और 5वें दिन की टिकट बेचनी बंद कर देनी चाहिए।

After see today's Pitch request to BCCI#INDvAUS #BGT2023 pic.twitter.com/9bcjGBTWGZ

Live visuals of Indore Pitch Curator ??#INDvAUS pic.twitter.com/ULgaZVqCti

Pitch Curator be like.....This is my masterpiece ? #IndvAus #BGT2023 pic.twitter.com/wEvcKk9rCi

All of us looking at the Indore pitch -