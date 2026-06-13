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IND VS AFG 1st ODI: धर्मशाला में कैसी होगी पिच, क्या है मौसम का हाल, कब और कहां देखें मैच ?

गिल और रोहित के पारी की शुरुआत करने की उम्मीद है, जबकि विराट कोहली की अनुपस्थिति में तीसरे नंबर पर केएल राहुल, ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल में से किसी एक को उतारा जा सकता है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 13, 2026, 07:45 AM IST

Published On Jun 13, 2026, 07:45 AM IST

Last UpdatedJun 13, 2026, 07:45 AM IST

IND VS AFG ODI pitch and Weather

IND VS AFG ODI pitch and Weather

IND VS AFG 1st ODI: भारत और अफगानिस्तान की टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में आज आमने-सामने होंगे. धर्मशाला में यह मुकाबला खेला जाना है. भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से अगले साल होने वाले विश्व कप की तैयारी शुरू करने वाली है, ऐसे में यह सीरीज काफी अहम होने वाली है.

आईपीएल के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव के कारण कुछ मैच नहीं खेल पाने वाले रोहित अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के लिए समय रहते पूरी तरह से फिट हो गए हैं. इस सीरीज में रोहित के फॉर्म पर भी नजरें होगी. वहीं हार्दिक पांड्या की जगह खेल रहे नितीश रेड्डी का भी इम्तिहान होना है. इस मैच में पिच कैसी होगी, मौसम का क्या मिजाज होगा, इसे जानते हैं.

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पिच का हाल

धर्मशाला के मैदान पर तेज गेंदबाज बहुत घातक साबित होते हैं, मगर यहां पर बड़े-बड़े स्कोर भी बनते रहे हैं. शुरुआत में तेज गेंदबाज हावी रह सकते हैं, लेकिन एक बार सेट होकर बल्लेबाज आसानी से शॉट्स भी लगा सकते हैं. इस मैदान पर आखिरी वनडे 2023 ODI वर्ल्ड कप में खेला गया था. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उस मैच में कुल 771 रन बने थे.

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कैसा रहेगा मौसम ?

एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, दिन में रुक-रुककर बारिश होने की संभावना बताई गई है, यानी मैच में खलल पड़ सकता है और ओवरों में भी कटौती की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है.

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कब और कहां देखें मैच ?

भारत और अफगानिस्तान मैच का प्रसारण दोपहर 1.30 बजे से होगा. टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर मैच का लाइव प्रसारण होगा. वहीं जियोस्टार पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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