IND VS AFG: लखनऊ में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड ? कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं श्रेयस अय्यर

IND VS AFG 2nd odi: भारतीय टीम इंडिया बुधवार को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेलेगी. टीम इंडिया की नजरें इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना होगा. भारत ने बारिश से प्रभावित सीरीज के पहले मैच को सात विकेट के बड़े अंतर से अपने नाम किया था. लखनऊ के इस मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है. इस मैच में श्रेयस अय्यर के पास विराट कोहली से आगे निकलने का मौका भी है.

अगले साल यानि 2027 में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है, दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम अलग-अलग कॉम्बिनेशन के साथ प्रयोग करना जारी रख सकती है. कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों के पास अभी भी प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने का मौका है.

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वहीं सीरीज का पहला मैच गंवाने के बाद यह अफगान खेमे के लिए ‘करो या मरो’ का मुकाबला है. पहले मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज पर काफी हद तक निर्भर रहने के बाद मेहमान टीम को बेहतर बल्लेबाजी की जरूरत है. गेंदबाजी में उनकी उम्मीदें फिर से स्टार स्पिनर राशिद खान और एएम गजनफर पर टिकी होंगी. लखनऊ की धीमी पिच अफगानिस्तान के स्पिन अटैक के लिए ज्यादा मददगार हो सकती है, जिससे एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

लखनऊ में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड ?

भारतीय टीम इकाना स्टेडियम में दूसरा वनडे मैच खेलेगी, जो टीम इंडिया का इस स्टेडियम में तीसरा मैच होगा. इससे पहले भारत ने यहां सिर्फ दो वनडे मैच खेले हैं. पहली बार साल अक्टूबर 2022 में भारत ने साउथ अफ्रीका का इस मैदान पर सामना किया था, जहां भारतीय टीम को नौ रन से रोमांचक जीत मिली थी. वहीं इसके बाद अक्टूबर 2023 में भारत ने यहां इंग्लैंड का सामना किया, जहां भारत ने 100 रन से जीत हासिल की. रोहित शर्मा ने 87 रन की पारी खेली थी.

कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर के पास दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली को पीछे छोड़ने का मौका है. श्रेयस अय्यर अपने वनडे करियर में 3000 रन पूरे करने से सिर्फ 11 रन दूर हैं और दूसरे वनडे में अगर वह 11 रन बना लेते हैं तो वह विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ सकते हैं. अय्यर 72 पारियों में 3000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे, इसके साथ ही वह शिखर धवन के साथ संयुक्त रूप से भारत के लिए सबसे तेज 3000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. विराट कोहली ने वनडे में 3000 रन बनाने के लिए 75 पारियां खेली थी.

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दोनों टीमों का फुल स्क्वाड:

भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, ईशान किशन, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव

अफगानिस्तानी टीम: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इकराम अलिखिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, बिलाल सामी, नांगेयालिया खरोती, फरीद अहमद मलिक, एएम गजनफर, मोहम्मद नबी, राशिद खान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान, जिया उर रहमान शरीफी