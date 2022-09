एशिया कप 2022 में सुपर-4 राउंड के 5वें मैच में टीम इंडिया विराट कोहली के पहले T20I शतक के दम पर अफगानिस्तान को 101 रनों से पटखनी देने में सफल रही। इस शानदार और बड़ी जीत के बावजूद टीम इंडिया का एशिया कप में सफर यहीं समाप्त हो गया।

विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट खोकर 20 ओवरों में 212 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। कोहली ने 61 गेंदों पर 12 चौकों और 6 छक्कों के दम पर नाबाद 122 रनों की पारी खेली।

इसके बाद 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम 8 विकेट महज 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने 5 विकेट अपने नाम किए।

There it is! ? for @imVkohli ??

His first in T20Is and 71st in International Cricket.

Live – https://t.co/1UkuWxy3Ee #INDvAFG #AsiaCup2022 pic.twitter.com/2Yeakk1oLc

— BCCI (@BCCI) September 8, 2022