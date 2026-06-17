IND vs AFG: सबसे ज्यादा बार 400 पार, भारत बना रिकॉर्ड का सरताज

लखनऊ: भारत वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार ‘400 रन’ बनाने वाले देशों की सूची में संयुक्त रूप से ‘नबंर-1’ बन गया है. टीम इंडिया ने बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 402 रन बनाए.

इसी के साथ टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका की बराबरी कर ली है. इस टीम ने भी अब तक वनडे क्रिकेट में 8 बार यह आंकड़ा छुआ है. इंग्लैंड की टीम 7 बार ऐसा कर चुकी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार 400 रन बनाए हैं.

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पुरुष वनडे क्रिकेट के शीर्ष 3 स्कोर इंग्लैंड के ही नाम पर हैं. इंग्लैंड ने 17 जून 2022 को नीदरलैंड के खिलाफ 4 विकेट खोकर 498 रन बनाए थे, जबकि 19 जून 2018 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 481/6 का स्कोर खड़ा किया. 30 अगस्त 2016 को इस टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट खोकर 444 रन बनाए थे.

लखनऊ में बुधवार को 36.3 ओवरों में 320/3 का स्कोर खड़ा करने के बावजूद भारतीय टीम 49.5 ओवरों में सिमट गई. यह पहला मौका था, जब वनडे में 400+ रन बनाने वाली कोई टीम ऑल-आउट हो गई.

यह अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में किसी टीम की तरफ से दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा. ऑस्ट्रेलियाई टीम साल 2017 में इस टीम के खिलाफ पर्थ में 417/6 का स्कोर खड़ा कर चुकी है. इंग्लैंड ने साल 2019 में 6 विकेट खोकर 397 रन बनाए थे, जबकि साल 2024 में श्रीलंका ने अफगानिस्तान के विरुद्ध 381/3 का स्कोर बनाया था.

वनडे क्रिकेट में भारत के सर्वाधिक स्कोर

स्कोर बनाम मैदान तारीख 1 418/5 वेस्टइंडीज इंदौर 8 दिसंबर 2011 2 414/7 श्रीलंका राजकोट 15 दिसंबर 2009 3 413/5 बरमूडा पोर्ट ऑफ स्पेन 19 मार्च 2007 4 410/4 नीदरलैंड बेंगलुरु 12 नवंबर 2023 5 409/8 बांग्लादेश चिटगांव 10 दिसंबर 2022 6 404/5 श्रीलंका ईडन गार्डंस 13 नवंबर 2014 7 402 अफगानिस्तान लखनऊ 17 जून 2026 8 401/3 साउथ अफ्रीका ग्वालियर 24 फरवरी 2010

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही. दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर मेजबान टीम को यशस्वी जायसवाल (4) के रूप में शुरुआती झटका लगा. इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी.

रोहित 39 गेंदों में 8 बाउंड्री के साथ 48 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद गिल ने ईशान किशन के साथ तीसरे विकेट के लिए 140 गेंदों में 224 रन जोड़े. ईशान ने 79 गेंदों में 7 छक्कों और 14 चौकों के साथ 125 रन की पारी खेली, जबकि गिल 110 गेंदों में 2 छक्कों और 22 चौकों के साथ 154 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

अफगानिस्तान की तरफ से नांगेलिया खरोटी ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि राशिद खान ने 3 विकेट निकाले. एएम गजनफर और मोहम्मद सलीम को 1-1 विकेट प्राप्त हुआ.