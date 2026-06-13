IND VS AFG 1st ODI Live: धर्मशाला में बारिश की वजह से टॉस में देरी

भारतीय टीम इस सीरीज में विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के बिना खेल रही है. कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं, वहीं हार्दिक पांड्या चोट से ऊबर रहे हैं.
Published On Jun 13, 2026, 12:42 PM IST
Last UpdatedJun 13, 2026, 12:42 PM IST
IND VS AFG 1st ODI
IND VS AFG 1st ODI Live Score: भारत और अफगानिस्तान तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में आमने-सामने है. यह मुकाबला धर्मशाला में खेला जा रहा है.
भारतीय टीम इस सीरीज में विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के बिना खेलेगी. कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं. विराट के स्थान पर यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है. वहीं, हार्दिक भी चोट से उबर रहे हैं. इस सीरीज के दौरान खासतौर पर रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें रहेंगी. अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित का रिकॉर्ड 50 ओवर के फॉर्मेट में दमदार रहा है. रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले 3 वनडे मुकाबलों में 75 की औसत और 127 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 150 रन बनाए हैं, रोहित एक शतक भी लगा चुके हैं.
बतौर उपकप्तान श्रेयस अय्यर से भी भारतीय टीम को दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. वहीं, प्रिंस यादव, हर्ष दुबे और गुरनूर बरार को पहली बार भारतीय वनडे टीम में जगह दी गई है, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से किसे वनडे डेब्यू करने का मौका मिलता है.
धर्मशाला में फिलहाल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से टॉस में देरी होगी.
🚨 Update from Dharamshala 🚨
Toss for the 1️⃣st #INDvAFG ODI has been delayed due to rain.
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— BCCI (@BCCI) June 13, 2026
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज का पहला मैच अब से थोड़ी देर बाद खेला जाना है. इस मुकाबले की मेजबानी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम, धर्मशाला करेगा. भारत के लिए यह सीरीज वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों का हिस्सा है, ऐसे में यह सीरीज टीम कॉम्बिनेशन तैयार करने का मौका है. हालांकि कोहली और हार्दिक की चोट ने टीम इंडिया के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी है.