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IND VS AFG 1st ODI Live: धर्मशाला में बारिश की वजह से टॉस में देरी

भारतीय टीम इस सीरीज में विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के बिना खेल रही है. कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं, वहीं हार्दिक पांड्या चोट से ऊबर रहे हैं.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 13, 2026, 12:42 PM IST

Published On Jun 13, 2026, 12:42 PM IST

Last UpdatedJun 13, 2026, 12:42 PM IST

IND VS AFG 1st ODI

IND VS AFG 1st ODI

IND VS AFG 1st ODI Live Score: भारत और अफगानिस्तान तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में आमने-सामने है. यह मुकाबला धर्मशाला में खेला जा रहा है.

भारतीय टीम इस सीरीज में विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के बिना खेलेगी. कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं. विराट के स्थान पर यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है. वहीं, हार्दिक भी चोट से उबर रहे हैं. इस सीरीज के दौरान खासतौर पर रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें रहेंगी. अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित का रिकॉर्ड 50 ओवर के फॉर्मेट में दमदार रहा है. रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले 3 वनडे मुकाबलों में 75 की औसत और 127 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 150 रन बनाए हैं, रोहित एक शतक भी लगा चुके हैं.

बतौर उपकप्तान श्रेयस अय्यर से भी भारतीय टीम को दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. वहीं, प्रिंस यादव, हर्ष दुबे और गुरनूर बरार को पहली बार भारतीय वनडे टीम में जगह दी गई है, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से किसे वनडे डेब्यू करने का मौका मिलता है.

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13 JUN, 2026, 1.00 PM

IND VS AFG 1st ODI Live: धर्मशाला में बारिश की वजह से टॉस में देरी

धर्मशाला में फिलहाल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से टॉस में देरी होगी.

13 JUN, 2026, 12.30 PM

IND VS AFG 1st ODI Live: पहले वनडे में भारत- अफगानिस्तान आमने-सामने

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज का पहला मैच अब से थोड़ी देर बाद खेला जाना है. इस मुकाबले की मेजबानी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम, धर्मशाला करेगा. भारत के लिए यह सीरीज वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों का हिस्सा है, ऐसे में यह सीरीज टीम कॉम्बिनेशन तैयार करने का मौका है. हालांकि कोहली और हार्दिक की चोट ने टीम इंडिया के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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