IND VS AFG Live Score: रोहित शर्मा आउट, भारत ने दूसरा विकेट गंवाया

India vs Afghanistan 2nd odi Scorecard and Updates: भारत- अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे की लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें.
Published On Jun 17, 2026, 01:32 PM IST
Last UpdatedJun 17, 2026, 01:32 PM IST
IND VS AFG
IND VS AFG Live Score: भारत और अफगानिस्तान तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में आज आमने-सामने है. लखनऊ में खेले जा रहे इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.
भारतीय टीम में तीन बदलाव किया गया है. प्रिंस यादव डेब्यू कर रहे हैं, वहीं यशस्वी जायसवाल और कुलदीप यादव की प्लेइंग-11 में वापसी हुई है. अफगानिस्तान की टीम में तीन बदलाव किया गया है.
IND VS AFG Live Score: रोहित- गिल ने भारत की पारी को संभाला. भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा. सात ओवर में भारत का स्कोर- 55/1.
A glorious 5️⃣0️⃣ partnership up between Captain Shubman Gill and Rohit Sharma 🤝#TeamIndia 64/1 after 8 overs 👌
Updates ▶️ https://t.co/JYJ5l44iJ6#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @ShubmanGill | @ImRo45 pic.twitter.com/024FMSCsUZ
— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
IND VS AFG Live Score: अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारतीय टीम में तीन बदलाव हुआ है. प्रिंस यादव डेब्यू कर रहे हैं, वहीं यशस्वी जायसवाल और कुलदीप यादव की प्लेइंग-11 में वापसी हुई है. अफगानिस्तान की टीम में तीन बदलाव किया गया है.