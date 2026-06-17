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IND VS AFG Live Score: रोहित शर्मा आउट, भारत ने दूसरा विकेट गंवाया

India vs Afghanistan 2nd odi Scorecard and Updates: भारत- अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे की लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 17, 2026, 01:32 PM IST

Published On Jun 17, 2026, 01:32 PM IST

Last UpdatedJun 17, 2026, 01:32 PM IST

IND VS AFG

IND VS AFG

IND VS AFG Live Score: भारत और अफगानिस्तान तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में आज आमने-सामने है. लखनऊ में खेले जा रहे इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

भारतीय टीम में तीन बदलाव किया गया है. प्रिंस यादव डेब्यू कर रहे हैं, वहीं यशस्वी जायसवाल और कुलदीप यादव की प्लेइंग-11 में वापसी हुई है. अफगानिस्तान की टीम में तीन बदलाव किया गया है.

Follow Updates here:

IND VS AFG Live Score: रोहित शर्मा आउट, भारत ने दूसरा विकेट गंवाया

IND VS AFG Live Score: रोहित शर्मा 39 बॉल में 48 रन की पारी खेलकर आउट, भारत ने 96 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट गंवाया.

IND VS AFG Live Score: रोहित- गिल ने भारत की पारी को संभाला

IND VS AFG Live Score: रोहित- गिल ने भारत की पारी को संभाला. भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा. सात ओवर में भारत का स्कोर- 55/1.

IND VS AFG Live Score: यशस्वी जायसवाल आउट, भारत को लगा पहला झटका

IND VS AFG Live Score: यशस्वी जायसवाल आउट, भारत को लगा पहला झटका. जायसवाल सिर्फ चार रन बना सके.

IND VS AFG Live Score: अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारतीय टीम में तीन बदलाव

IND VS AFG Live Score: अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारतीय टीम में तीन बदलाव हुआ है. प्रिंस यादव डेब्यू कर रहे हैं, वहीं यशस्वी जायसवाल और कुलदीप यादव की प्लेइंग-11 में वापसी हुई है. अफगानिस्तान की टीम में तीन बदलाव किया गया है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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