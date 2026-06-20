IND VS AFG 3rd ODI Live Score: प्रसिद्ध कृष्णा को मिली तीसरी सफलता, इब्राहिम जादरान आउट

India vs Afghanistan 3rd ODI Scorecard and Updates

Last Updated Jun 20, 2026, 01:31 PM IST

Published On Jun 20, 2026, 01:31 PM IST

Live Blog Summary Scorecard Commentary Schedule Afghanistan 32/3 (8.3) Run Rate: (Current: 3.76) Last Wicket: Ibrahim Zadran c Rohit Sharma b Prasidh Krishna 11 (18) - 28/3 in 7.2 Over Hashmatullah Shahidi (C) 0 * (9) 0x4, 0x6 Darwish Rasooli 1 (3) 0x4, 0x6 Prince Yadav (0.3-0-3-0) * Prasidh Krishna (4-2-5-3)

IND VS AFG Live Score: भारत और अफगानिस्तान तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मैच में आज आमने-सामने है. यह मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है.

अफगानिस्तान ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में चार बदलाव किए हैं. टॉस जीतने के बाद कप्तान शाहिदी ने कहा, हम पहले बैटिंग करना चाहते हैं, इस महीने में भारत में हमेशा गर्मी रहती है, विकेट भी अच्छा लग रहा है, यह सूखा और ठोस है, उम्मीद है कि बल्लेबाजी में हमारी शुरुआत अच्छी होगी, पिछले दो मैच में हम कुछ एरिया में चूक गए और पहले जैसा नहीं खेले, उम्मीद है कि आज हम रिकवर करेंगे और अच्छी पार्टनरशिप करेंगे और सही एरिया में गेंदबाजी करेंगे, हमने प्लेइंग इलेवन में 4 बदलाव किए हैं, नबी वापस आ गया है, अजमत खेल रहे है.

भारतीय टीम में नीतीश कुमार रेड्डी की वापसी हुई है. टॉस हारने के बाद कप्तान गिल ने कहा, बहुत अच्छा विकेट लग रहा है, हम भी पहले बैटिंग ही करते, पिछले मैच में काफी गर्मी थी और यहां भी कुछ अलग नहीं होने वाला है, यह उन एरिया में निरंतर रहने के बारे में है जिन पर हम ध्यान दे रहे हैं, रनों का पीछा करना एक ऐसी चीज है, जो हमने इस सीरीज में नहीं किया है, प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव हैं, प्रसिद्ध, हर्ष और नीतीश रेड्डी वापस आ गए हैं.

भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त पहले ही हासिल कर चुकी है. दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को 170 रनों से हराया था.

भारत की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस यादव

अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जदरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, एएम गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी और फरीद अहमद मलिक