ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले के दौरान चुनी गई प्‍लेइंग इलेवन को लेकर उस वक्‍त बवाल हो गया जब बीसीसीआई की तरफ से इस संबंध में गलत जानकारी सोशल मीडिया पर प्रकाशित कर दी गई. बीसीसीआई की तरफ से दो ट्वीट किए गए. एक ट्वीट में मनीष पांडे और दूसरे ट्वीट में श्रेयस अय्यर को प्‍लेइंग इलेवन में जगह दे दी गई.

ऑस्‍ट्रेलिया के कप्‍तान एरोन फिंच (Aaron Finch) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारतीय कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने इसके बाद प्‍लेइंग इलेवन का खुलासा किया. विराट कोहली ने मनीष पांडे को आज के मुकाबले में प्‍लेइंग इलेवन का हिस्‍सा बनाने की जानकारी दी थी.

विराट कोहली ने बताया कि आज के मुकाबले में टी नटराजन अपना टी20 डेब्‍यू करने जा रहे हैं. इसके अलावा प्‍लेइंग इलेवन में विकेटकीपर बल्‍लेबाज संजू सैमसन को भी मौका दिया गया. विराट की तरफ से बताया गया कि आज के मुकाबले में श्रेयस अय्यर को टीम का हिस्‍सा नहीं बनाया गया है. हालांकि बीसीसीआई की तरफसे जारी पहले ट्वीट में पहले अय्यर को प्‍लेइंग इलेवन का हिस्‍सा बनाया गया था.

बीसीसीआई की तरफ से हुई बड़ी गलती के बाद सोशल मीडिया पर उन्‍हें काफी ट्रोल किया गया.

#Dream11 @Dream11 you guys are cheating.

You showed Shreyas Iyer in Squad and only in the last moment you let us know the change with Manish Pandey.

I reccomend you do not give any point to Manish Pandey today for everything he does today. This is a mistake from your end.

— KKM SaALi (@Mswalihkk007) December 4, 2020