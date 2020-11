Trending Cricket News: दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय गेंदबाज ऑस्‍ट्रेलिया के सामने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में विकेट निकालने और रनों की रफ्तार को रोकने में पूरी तरह से नाकाम नजर आए. आलम ये रहा कि कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal Bowling) के हाथ में गेंद थमा दी. भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज डोडा गणेश (Dodda Ganesh) ने भारतीय कप्‍तान के इस निर्णय को पालगपन करार दिया.

ऑस्‍ट्रेलियाई टीम के टॉप ऑर्डर के सभी पांच बल्‍लेबाजों ने आज मैदान पर अर्धशतकीय पारी खेली. स्‍टीव स्मिथ के बल्‍ले से 62 गेंदों पर शतक निकला. ऑस्‍ट्रेलिया ने मैच में भारत को जीत के लिए 390 रनों का लक्ष्‍य दिया.

I’ve seen Mayank Agarwal from his Karnataka U-19 days. Trust me, the Karnataka think tank never considered Mayank as a bowling option. I’ve hardly seen him even bowling in the nets. And now he’s the sixth bowling option for India in the ODIs #Crazy #DoddaMathu #AUSvIND

