भारत-ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में खेले गये मैच में अक्षर पटेल ने जहां अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया, वहीं उनका फील्डिंग की भी चर्चा की जा रही है. अक्षर पटेल ने सातवें ओवर में बाउंड्री लाइन से डायरेक्ट थ्रो कर ग्लेन मैक्सवेल की पारी को खत्म कर दिया. ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ छह रन बना सके.

बता दें कि छठे ओवर में इससे पहले अक्षर पटेल ने प्वाइंट पर हार्दिक पांड्या की गेंद पर स्टीव स्मिथ का आसान कैच छोड़ दिया था, मगर अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने शानदार थ्रो कर मैक्सवेल को रन आउट कर उनकी इनिंग खत्म की. बीसीसीआई ने अक्षर पटेल के रॉकेट थ्रो का वीडियो शेयर किया है.

