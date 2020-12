Day Night Practice Test Match: भारतीय टीम के मुख्‍य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे डे-नाइट टेस्‍ट के दौरान जब बल्‍लेबाजी के लिए आए तो किसी ने उसने ज्‍यादा योगदान की उम्‍मीद नहीं की होगी. 10वें नंबर पर बल्‍लेबाजी करते हुए बुमराह अपने अपने करियर का पहला फर्स्‍ट क्‍लास अर्धशतक जड़ा.

टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ऑस्‍ट्रेलिया ए (Day Night Practice Test Match) के सामने रन बनाने के लिए जूझती नजर आई. महज 123 रन पर ही भारत ने अपने नौ विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने 11वें नंबर के खिलाड़ी मोहम्‍मद सिराज के साथ मोर्चा संभाला.

जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने मैच में कुल 57 गेंदों का सामना किया और 55 रन बनाए. उन्‍होंने छक्‍के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया. अपनी पारी में उन्‍होंने छह चौके और दो छक्‍के लगाए. उन्‍होंने (Day Night Practice Test Match) सिराज के साथ मिलकर 71 रनों की साझेदारी बनाई और नाबाद ही पवेलियन लौटे.

Try one new thing per day, they said. pic.twitter.com/Yozpazpoak

— Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) December 11, 2020