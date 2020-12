Ind Vs Aus Boxing Day Test: रहाणे एंड कंपनी की जीत पर विराट, सचिन, सहवाग और रोहित हुए 'मोहित', ज

Ind Vs Aus Boxing Day Test: अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया. इस जीत से टीम इंडिया ने चार मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. एडिलेड में शर्मनाक हार झेलने पर मजबूर टीम इंडिया (India vs Australia) ने सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर करारा दिया.

इस जीत से भारतीय टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli), दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar), पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) बेहद गदगद हैं. इन सभी ने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया की जमकर तारीफ करते हुए रहाणे की भी जमकर प्रशंसा की.

कोहली ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा, ‘ यह शानदार जीत है, पूरी टीम ने बेहतरीन कोशिश की. साथी खिलाड़ियों और खासकर रहाणे के लिए इससे ज्‍यादा खुश नहीं हो सकता, जिन्‍होंने जीत में टीम की शानदार अगुआई की. यहां से आगे बढ़ेंगे.’

What a win this is, absolutely amazing effort by the whole team. Couldn’t be happier for the boys and specially Jinks who led the team to victory amazingly. Onwards and upwards from here 🇮🇳 — Virat Kohli (@imVkohli) December 29, 2020

रहाणे ने पहली पारी में 112 रन की पारी खेली जबकि दूसरी पारी में वह 27 रन पर नाबाद लौटे. भारत को 70 रन का लक्ष्य मिला था जो उसने 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिए.

सचिन ने टीम इंडिया की जीत पर लिखा, ‘ विराट, रोहित, इशांत और शमी के बिना के बिना टेस्ट मैच जीतना शानदार उपलब्धि है. टीम ने पहले टेस्‍ट में मिली हार को पीछे छोड़ने और सीरीज बराबर करने के लिए जो लचीलापन दिखाया, यह काफी अच्‍छा है.’

To win a Test match without Virat, Rohit, Ishant & Shami is a terrific achievement. Loved the resilience and character shown by the team to put behind the loss in the 1st Test and level the series. Brilliant win. Well done TEAM INDIA! #AUSvIND pic.twitter.com/64A8Xes8NF — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 29, 2020

सहवाग ने ट्वीट किया, ‘ वास्तव में एमसीजी पर जीतना खास उपलब्धि है. रहाणे ने आगे बढ़कर टीम इंडिया की अगुआई की. गेंदबाजों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया. गिल ने बेहतरीन खेल दिखाया.’

A really special win at the MCG. Great Determination and great character. Rahane led from the fron,the bowlers were terrific and Gill is chill. pic.twitter.com/X3UO8H2LgR — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 29, 2020

रोहित शर्मा ने ट्वीट किया, ‘ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर टीम इंडिया की शानदार जीत. मैच में संतुलन देखना अच्‍छा था.’

Fantastic win for the Team India at the MCG. Character and composure shown throughout the game was excellent to watch @bcci — Rohit Sharma (@ImRo45) December 29, 2020

सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 7 जनवरी 2021 से खेला जाएगा. टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर ये है कि तीसरे टेस्ट में रोहित शर्मा की वापसी होगी.