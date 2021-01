ऑस्‍ट्रेलिया में 2-1 से सीरीज जीतने के बाद कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने गाबा के ड्रेसिंग रूम (India Team Dressing Room) में खिलाड़ियों की तारीफ की।

बीसीसीआई ने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें शास्त्री ड्रेसिंग रूम में टीम से बात करते हुए कह रहे हैं, “साहस, निश्चय, मजबूती, आप लोगों ने जो दिखाया वो शानदार था। आप एक बार भी हताश नहीं हुए। चोटें, 36 पर ऑल आउट होना, इसके बाद भी आप लोगों में आत्मविश्वास था। यह एक रात में नहीं होता, लेकिन आपमें आत्मविश्वास है और आप देख सकते हैं कि यह आपको कहां ले जा सकती है।”

…विश्‍व आपकी ओर देख रहा है

“आज, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आपको खड़े होकर सलाम करेगा। याद रखिए आपने आज जो किया। आपको इस पल का लुत्फ लेना चाहिए। इसे जाने नहीं दें, जितना हो सके इसका लुत्फ उठाएं। पदार्पण करने वाले सभी खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ, सभी शानदार थे।”

WATCH – Exclusive: Head Coach @RaviShastriOfc delivers a dressing room speech at Gabba.

A special series win in Australia calls for a special speech from the Head Coach. Do not miss!

