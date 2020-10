बीसीसीआई ने सोमवार को आगामी ऑस्‍ट्रेलिया दौरे (India Tour of Australia 2020-21) के लिए भारत की टेस्‍ट, वनडे और टी20 टीम का ऐलान किया. खासबात ये है कि किसी भी फॉर्मेट की टीम में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को जगह नहीं दी गई है.

BCCI ने बताया अनफिट

बीसीसीआई की तरफ से बताया गया कि रोहित शर्मा चोटिल हैं. उनकी चोट की प्रोग्रेस को देखते हुए ही उन्‍हें ऑस्‍ट्रेलिया दौरे के बीच में टीम का हिस्‍सा बनाया जा सकता है.आ

MI ने कहा- खेल सकते हैं रोहित

ईपीएल में रोहित शर्मा अपनी चोट के चलते मुंबई इंडियंस के पिछले दो मैचों में नहीं खेले हैं. हालांकि फ्रेंचाइजी की तरफ से कहा गया है कि वो आने वाले आईपीएल मैचों में मैदान पर वापसी करेंगे.

गले नहीं उतर रही कंफ्यूजन

रोहित के फिट होने को लेकर बीसीसीआई और मुंबई इंडिंयस की तरफ से दिए गए अलग अलग बयान फैन्‍स के गले से नहीं उतर रहे हैं. अगर रोहित फिट नहीं हैं तो फिर मुंबई के लिए कैसे खेलेंगे. अगर रोहित की चोट ज्‍यादा गंभीर नहीं है तो फिर उन्‍हें पूरे ऑस्‍ट्रेलिया दौरे से ही क्‍यों बाहर किया गया है.

फैन्स ने विराट-शास्‍त्री पर लगाया गंभीर आरोप

ट्विटर पर इस वक्‍त हैशटैग हिटमैन सबसे ज्‍यादा टेंड हो रहा है. रोहित के फैन आरोप लगा रहे हैं कि विराट कोहली और रवि शास्‍त्री ने साजिश के तहत ही रोहित शर्मा को टीम से निकालने का गेम प्‍लान बनाया है.

Virat and other BCCI officials politics #Hitman Rohit pic.twitter.com/kC9pjfa7FU

BCCI:- Rohit is not fit

MI:- Rohit is in the net

Even mayank is injurd but still he is in the squad

Rohit Sharma is in the nets still he is unfit??

Explain clearly @imVkohli

@BCCI #Hitman pic.twitter.com/YJmxgm9xiz

— Divyansh 🇮🇳 (@Divyans63447998) October 27, 2020