IND vs AUS 3nd ODI Live Streaming: कब-कहां और कैसे देखें भारत vs ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे की Online स्ट्रीमि

ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज (India vs Australia, 3rd ODI, Live Streaming) के तीसरे मुकाबले में विराट कोहली एंड कंपनी (Virat Kohli) सम्‍मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. भारत पहले ही 2-0 से सीरीज गंवा चुका है. ऐसे में अब उसके सामने चुनौती अंतिम मैच जीतकर नए सिरे से टी20 सीरीज की शुरुआत करने की होगी.

भारत पिछले लगातार सात अंतरराष्‍ट्रीय मुकाबले हार चुका है. ऐसे में कप्‍तान विराट कोहली और मुख्‍य कोच रवि शास्‍त्री (Ravi Shastri) चाहेंगी की रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की गैरमौजूदगी में टीम फिर जीत की पटरी पर लौटे.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा वनडे कब खेला जाएगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा वनडे बुधवार (दो दिसंबर 2020) को खेला जाएगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे कैनबरा में मनुका ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे कितने बजे खेला जाएगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे भारतीय समयानुसार सुबह 9 : 10 बजे से खेला जाएगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे में कितने बजे टॉस होगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे में टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 8 :40 बजे होगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे की Live Telecast कहां देख सकते हैं?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे ODI का लाइव प्रसारण Sony Six, Sony TEN 1, और Sony TEN 3 पर देखा जा सकेगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मैच की live streaming आप Sony Liv पर देख सकते हैं.