Trending Cricket News Today: ऑस्‍ट्रेलिया के स्‍टार सलामी बल्‍लेबाज डेविड वार्नर (David Warner) दूसरे वनडे मुकाबले में चोटिल होकर वनडे और टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. ग्रोइन इंजरी से जूझ रहे वार्नर भारत के खिलाफ (India vs Australia) पहले टेस्‍ट मैच का हिस्‍सा भी नहीं बन पाएंगे. वार्नर के चोटिल होने से भारत को फायदा जरूर मिलेगा. हालांकि इसी बीच सीमित ओवरों के क्रिकेट में उपकप्‍तान केएल राहुल (KL Rahul) के वार्नर को लेकर कमेंट के कारण वो फैन्‍स के निशाने पर आ गए हैं.

केएल राहुल (KL Rahul) दूसरे मुकाबले में हार के बाद उपकप्‍तान के तौर पर प्रेस कांफ्रेंस में पहुंचे थे. इसी बीच एक पत्रकार ने उनसे वार्नर (David Warner) की चोट के संबंध में सवाल पूछा. इसपर केएल राहुल ने जवाब दिया कि चाहेंगे कि वो सीमित ओवरो की सीरीज के दौरान और उसके बाद भी रिकवर ना हो पाएं. इससे भारतीय टीम को फायदा मिलेगा.

“मुझे वार्नर (David Warner) की चोट के बारे में नहीं पता है. ये अच्‍छा होगा कि वो लंबे समय तक चोटिल रहेंगे तो हमारे लिए अच्‍छा होगा. किसी के लिए ऐसा कहना अच्‍छा नहीं है लेकिन भारतीय टीम को इससे फायदा मिलेगा.”

Not good even if it was for humour… we need to raise our game to match the Aussies and not wish them injuries so that their game drops to our current level..

