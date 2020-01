मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में खेले जा रहे वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्‍ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

भारतीय टीम में रोहित शर्मा, शिखर धवन और केएल राहुल तीनों को ही मौका दिया गया है। शिवम दुबे, केदार जाधव, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी को इस मैच में मौका नहीं दिया गया है।

विराट ने टॉस के दौरान कहा, “हम भी पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करते. इस मैच से हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद मिलेगी.”

A look at the Playing XI for #INDvAUS pic.twitter.com/4bGByoNymu

— BCCI (@BCCI) January 14, 2020