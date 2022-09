ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले टी-20 सीरीज के लिये टीम इंडिया रविवार को पंजाब के मोहाली पहुंच गई है. पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए खिलाड़ियों की तस्वीर और वीडियो शेयर की है, जिसमें स्पिनर युजवेंद्र चहल और बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं. वहीं एक वीडियो में विराट कोहली भी रिलैक्स नजर आ रहे हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 मैच मोहाली के पीसीए स्टेडियम में 20 सितंबर को खेला जाएगा.

एशिया कप में हाल ही में विराट कोहली ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया था. मोहाली की पिच कोहली को काफी रास आती है. कोहली ने इस ग्राउंड पर दो टी-20 मैच खेले हैं, दोनों ही मैच में उन्होंने अर्धशतक जड़ा था. इसके अलावा चोट के बाद वापसी कर रहे जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल पर भी नजरें होगी. मो. शमी कोरोना की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं, उनकी जगह उमेश यादव को टीम में शामिल किया गया है.

The boss man is here!

भारत- ऑस्ट्रेलिया टी-20 सीरीज का शेड्यूल:

20 सितंबर- पहला टी-20 मैच- मोहाली- शाम 7.30 बजे

23 सितंबर- दूसरा टी-20 मैच- नागपुर, शाम 7.30 बजे

25 सितंबर- तीसरा टी-20 मैच- हैदराबाद, शाम 7.30 बजे

The boys have entered the city. Say hello to them ?

Welcome to Chandigarh @yuzi_chahal & @surya_14kumar @gulzarchahal @BCCI @CricketAus #1stT20I #pca #punjabcricket #punjab #cricket #teamindia #indiancricketteam #punjabcricketnews #cricketnews #yuzichahal #suryakumaryadav pic.twitter.com/5Qm5sVouDz

— Punjab Cricket Association (@pcacricket) September 17, 2022