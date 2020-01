केएल राहुल को नंबर-3 पर खिलाने से विराट पर भड़के फैन्‍स, ट्विटर पर इस तरह निकाला गुस्‍सा

भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली ने मुंबई वनडे में सहासी फैसला लेते हुए खुद नंबर-3 की जगह चौथे स्‍थान पर बल्‍लेबाजी के लिए आए. उन्‍होंने यह कदम इन-फॉर्म बल्‍लेबाज केएल राहुल के को टॉप ऑर्डर में जगह देने के लिए उठाया. हालांकि विराट का यह फैसला टीम के काम नहीं आया.

मुंबई वनडे में भारत को सम्‍मानजनक स्‍कोर तक पहुंचने के लिए भी काफी मशक्‍कत करनी पड़ी. विराट कोहली मैच में 14 गेंद का सामना करने के बाद महज 16 रन के निजी स्‍कोर पर एडम जम्‍पा की गेंद पर कॉट एंड बोल्‍ड हो गए. केएल राहुल ने नंबर-3 पर खेलते हुएए 47 रन की पारी खेली.

विराट के इस कदम की फैन्‍स ट्विटर पर खूब आलोचना कर रहे हैं.

एक गलत को सही करने के लिए, आप एक सही को गलत नही कर सकते । No matter how many runs @klrahul11 score today,@imVkohli should bat at No.3.The best No.3 in the world.#INDvsAUS @cricketaakash @vikrantgupta73 @bhogleharsha @ — Sunil Kumar Raut (@imsunilraut) January 14, 2020

#INDvsAUS dear @imVkohli one requst to u plz bat at no 3 position….No 4 is neither sustainable for U nor for the team in long run….Also shreyas iyer is also suited for No 4 — Nocturnal (@Nocturn97096720) January 14, 2020

Sir I am a huge fan your.sir please come to batting position at no.3 i am watching only for your batting humbled request hai sir aapse — Khan Shamsuddin (@KhanSha61263933) January 14, 2020