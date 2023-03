IND vs AUS: उस्मान ख्वाजा ने भारत के खिलाफ ठोका अपना पहला शतक

ऑस्ट्रेलिया ने सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने दिन का खेल खत्म होने से पहले शानदार शतक जड़ दिया. ख्वाजा ने 90वें ओवर में चौका लगाते हुए 246 गेंदों पर अपना 14वां टेस्ट शतक लगाया. ये भारत के खिलाफ उनका पहला टेस्ट सैकड़ा है. उन्होंने अपनी इस नाबाद शतकीय पारी में 15 चौके लगाए. इस शतक की मदद से ऑस्ट्रेलिया पहले दिन का खेल खत्म होने तक 255/4 का स्कोर बनाने में कामयाब रही. ख्वाजा 104 रन बनाकर नाबाद हैं जबकि कैमरन ग्रीन 49 रन बनाकर क्रीज पर हैं.

An unbeaten 85-run stand between Khawaja and Green has put Australia in control.#WTC23 | #INDvAUS | ? https://t.co/VJoLfVSeIF pic.twitter.com/9Xu5aPnDLZ