IND vs AUS: विराट फिर फेल, फैंस बोले KL की तरह कोहली को भी करो टीम से बाहर

बॉर्डर-गावस्कर सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जा रहा है। पिछले 2 टेस्ट मैचों की तरह इस मैच में भी कोहली का बल्ला शांत रहा। पहली पारी में 22 रनों की पारी खेलने वाले कोहली दूसरी पारी में भी सिर्फ 13 रन ही बना सके। मैथ्यू कुनमन ने कोहली को LBW आउट किया। इस तरह कोहली की खराब फॉर्म का सिलसिला लगातार जारी है।

बता दें, पिछली 14 टेस्ट पारियों में कोहली के बल्ले से एक भीअर्धशतक नहीं आया है। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 45 रन है। यही नहीं, घरेलू सरजमीं पर पिछली 14 टेस्ट पारियों में कोहली सिर्फ एक अर्धशतक जड़ पाए हैं। ऐसे में फैंस सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अगर खराब फॉर्म के कारण केएल राहुल को टीम से बाहर किया जा सकता है तो कोहली को क्यों नहीं।

साल 2019 के बाद से कोहली ने 23 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उनके बल्ले से सिर्फ 1028 रन आए हैं। इस दौरान उनका औसत सिर्फ 26.13 का हैं। पिछले 3 साल में उनका बेस्ट स्कोर 79 है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगया जा सकता है कि कोहली कितनी खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं।

विराट कोहली का साल 2019 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन:

साल 2020: 3 मैच, 116 रन, 19.33 औसत

साल 2021: 11 मैच, 536 रन, 28.21 औसत

साल 2022: 6 मैच, 265 रन, 26.50 औसत

कोहली को लगातार कम स्कोर पर पवेलियन लौटते देख फैंस भी अब निराश हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कुछ फैंस तो कोहली को टीम से ही बाहर करने की मांग कर रहे हैं।

Virat Kohli Last 14 inngs in test cricket

29

45

23

13

11

20

19*

24

12

44

20

20

Not even a 50 in 14 innings and still in the team,if Kl Rahul sitting out why not Kohli

KL Rahul giving tips to Virat Kohli on how to get dropped from Indian test squad pic.twitter.com/muQb6YEldZ

Whole india to virat kohli pic.twitter.com/phQY7NdYcw

Virat Kohli ki pichle 3 saal ki test century highlights konse website pr hai? ? pic.twitter.com/cDMlSX5Twu

DRS and Virat Kohli: Never Ending Love Story?#IndvAus #bgt2023 pic.twitter.com/bkiijmhE95

30 से कम स्कोर पर टेस्ट में सबसे ज्यादा बार आउट (FAB4)

117 - जो रूट (237 पारी)

95 - विराट कोहली (182 पारी)

77 - केन विलियमसन (161 पारी)